Корреспонденты «НГ» прошли по елочным базарам и цветочным магазинам, чтобы получить ответ на этот вопрос. Потому что без живого новогоднего дерева атмосферу праздника в квартире создать очень сложно.

На улице Толстого, рядом с магазином «Эдем», продают сосны на любой вкус по цене от 1 500 тенге за маленькие, полутораметровые. Максимальная цена - 5 000 тенге за дерево высотой более 2 м.

Возле магазина «Эдем» цены на сосны от 1 500 до 5 000 тенге

- В том году я не торговал, поэтому сказать, насколько изменилась цена, не могу, - говорит продавец Роман. - У всех же по-разному - кто-то меняет цену, кто-то нет. Цена ближе к 31 декабря навряд ли уже изменится, но работать в этот день я буду до последнего клиента!

На территории рынка «Дастархан» по ул. Гоголя продавщица Любовь Васильевна предложила нам сосны среднего размера (до 2 м) по 2 500 тенге и одну большую, выше 2 м, за 3 000 тенге. 6 декабря, когда она начала свою торговлю, было 70 сосен, а к 21 декабря осталось всего 7.

Возле рынка дастархан сосны среднего размера продавали за 2500 тенге

- Где веточек не хватает, я людям еще даю, - рассказала Любовь Васильевна. - Спрос на елки у меня хороший, разные берут - и большие, и маленькие. Если большие, то их обычно подрезаем. Главное - чтобы они дома смотрелись хорошо!

По ее словам, спрос в этом году меньше - например, из-за запрета на проведение массовых мероприятий перестали покупать сосны для детсадов.

- В прошлом году как было - группа собирается мамочек, берут елочку, и это только для одной группы! - вспоминает она. - Цена в прошлом году была от 1 500 до 3 000 тенге, в этом году у нас елки были за 1 500, 2 000 и 3 500 тенге. Но последние большие уже разобрали все.

В павильоне "Дастархана", в цветочном отделе, елок в горшках не было, но продают араукарию в кадке. Цена - от 6 800 тенге, некоторые экземпляры достигают 2 м в высоту. По словам продавщицы Ирины, в прошлом году они также были в продаже. Из хвойных в продаже чуть раньше были кипарисы.

Араукария в цветочном магазине рынка «Дастархан» стоит от 6 800 тенге и дороже

- Насчет спроса пока сложно что-то говорить, это будет видно ближе к новогодним праздникам. Цена у нас постоянная, меняться не будет. Правда, она зависит от высоты, - добавила Ирина.

Декоративные «хвойники» в магазине цветов «Оазис» можно купить за 1 500 тенге

В магазине «Оазис», что на углу пр. Абая и ул. Толстого, елок в кадках тоже не было, на продают ту же араукарию (7 500 тенге), и маленькие, высотой 30-40 см, елочки в горшках - «хвойники» - по 1 500 за штуку. По словам продавщицы, у этих растений семейства хвойных сложные названия, потому и подписывают так. Араукарию можно подержать в магазинной кадке 2-3 недели, но потом нужно пересадить.

Араукария в «Оазисе» обойдется в 7 500 тенге

В цветочной лавке «Tulip» предлагают композиции из еловых веток. Заплатить за такую красоту нужно от 5 000 до 20 000 тенге, в зависимости от размера и сложности исполнения.

Между 8 и 9 микрорайонами, недалеко от перекрестка улиц Чкалова-Арыстанбекова, продают сосны от 5 000 до 30 000 тенге за штуку и ели по 7 000 тенге. В соседнем ряду цены на сосны от 4 000 до 20 000 тенге. Деревья привозят из Челябинской области.

Цены на сосны в торговой точке между 8-м и 9-м микрорайонами доходят до 30 000 тенге

- Спрос на сосны довольно большой, в этом году привезли, к сожалению, меньше, чем в прошлом, - рассказывает продавец Александр ШУЛЬГАЧ. - Продаем и подставки к ним. Деревянные - для маленьких елок - по 500 тенге, металлические, для более крупных, по 2 000 тенге.

Угол улиц Арыстанбекова - Чкалова. Александр Шульгач продает сосны по цене от 4 000 до 20 000 тенге

Своя «елочная страна» организована возле ТЦ «Астыкжан», на выезде из Костаная в сторону Рудного. Цена за сосны - от 2 000 тенге, но самые маленькие елочки можно купить по 1 500 тенге. Сосны высотой 1,5-2 м здесь продают по 4000-5000 тенге.

Возле ТЦ «Астыкжан» сосны продают по 4000-5000 тенге

- 25-26 декабря этих елок здесь уже не будет! - сказал продавец Константин. - Когда их завезли, было около 3000, сколько сейчас - не считал. Думаю, половину точно уже раскупили. Место у нас очень выгодное - люди едут из «Астыкжана» или в него за покупками и по пути заезжают к нам. Спрос очень большой сейчас. Привозим из Екатеринбурга. Цены менять не будем.

ТЦ "Астыкжан". По словам продавца Константина, спрос на новогодние деревья очень большой

Возле сосен собираются покупатели, подъезжают машины.

- Мы, как и все, ищем самую красивую елку! - рассказала жительница Костаная Айзат. - Каждый год ставим живую елку, небольшую - меньше двух метров точно. У нас потолок невысокий, не коттедж же, зачем нам высокая? У нас есть искусственная, маленькая, но мы ее ставим детям, отдельно.

Цены на сосны и елки в Костанае

Торговая точка Сосна ниже 2 м Сосна выше 2 м Ель Хвойное растение, композиция из еловых ветвей Возле магазина «Эдем» 1 500 тенге 5000 тенге Возле рынка «Дастархан» 2 500 тенге 3000 тенге Между 9 и 8 микрорайонами 5 000 тенге 20 000 - 30 000 тенге 7000 тенге Возле ТЦ «Астыкжан» 1500-2000 тенге 4000-5000 тенге «Оазис» (угол ул. Толстого и пр. Абая) 1500 -7500 тенге Цветочный отдел на рынке «Дастархан» От 6 800 тенге «Tulip» 5 000 = 20 000 тенге

Фото Ксении РЕБИК