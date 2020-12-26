Кто еще читал книги, устаревающие ныне, как какие-то там глиняные таблички Вавилона, тот может помнить, что у Гоголя черт в ночь перед Рождеством украл с неба месяц. Но, я вам скажу: месяц – это ребячьи шалости. Мне вот приснился сон с куда более продвинутыми чертяками. Да оно и понятно – прогресс все-таки. На дворе 21-й век. Мой черт вместе со своими коллегами по министерству темных дел, видимо, от скуки, придумал целый каскад забав, а на финише… Но все по порядку.

Решив поиграть в нео-игру «И это тоже образование», в дебюте нечистая братия разыграла замечательное шоу с тем, что так элегантно поименовали дистанционкой. Кто-то из отсталых человечков стал упираться, даже попытался доказывать с какими-то своими выкладками, вытащенными из неолита, вред этой масштабной игры для здоровья и прочего. Даже словечко-то придумали: «социализация». Ишь какие! Так, чего доброго, и до социализма, выброшенного на свалку истории, докатиться можно.

А ведь тот, кто поумнее, от нашей дистанционки кайфует. И почему бы нет? Ни тебе ехать или топать куда-то. Ни на костюмы и обувь тратится. Протер глаза, нажал кнопочки – и ты уже как бы учишься. Аватарку на экран – и полная свобода! А при случае и послушать можно, что там голова с экрана бормочет?

А что делать преподам, которых еще пока не извели, как класс, памятуя опыт очищения от кулаков и прочих нежелательных для своих дней элементов? Так и тем же - сколько воли! Вместо того, чтобы в дождь, слякоть, мороз топать в вузы или, что еще хуже, давиться в автобусах и метро, можно, не надевая ни брюк, ни юбки, а так, подкрасившись, пригладив вихры, сесть на диване – и учить себе на здоровье. Экран, как и бумага былых лет, все стерпит. Читай себе – и не надо «аудиторию держать в руках», потирать руки в прохладном зале. Ну просто чертовски удобно! Кто ж после всего этого возжелает, не лукавя, вернуться в старомодные аудитории.

Да и экономии сколько! Если кто смекнет, а, говоря по новоязовскому, въезжает, то сообразит: огромные пустующие коридоры и многочисленные вузовские помещения можно будет использовать куда рациональнее, чем для вроде бы занятий. Разве так уж давно трансформировали множество детских садов в личные коттеджи, гостиницы и прочие прелести Новой Рыночной Цивилизации? Так почему бы не заменить все эти вузы, а за компанию с ними и кой-какие школы на мобильные «образовательные центры» с горстками роботов и тьюторов? Экономия-то какая.

Да и книги – все равно что прошлогодние листья. К чему они, если кругом кнопочки? Какая, опять-таки, экономия! И, вдобавок, от разных сомнительных опусов можно попутно избавиться. И все это без особого шума, без гитлеров, инквизиции, демонстративных костров. Просто невостребованные книги- пенсионеры будут тихо сходить на нет на свалках…

А чтобы еще уцелевшие педагоги не скучали, давайте-ка (это я сам слышал от одного дошлого черта из сна) поиграем в еще одну игру: компьютерное обучение. Кто не знает, что ученье – свет? Так дадим больше и больше света! Учитесь, милые! Учитесь по-новому. Забудьте о том, что в отсталом прошлом веке коряво именовалось «профессиональной подготовкой» и «освоением предмета». Осваивайте платформы и нажимание кнопочек. А чтобы еще веселее было, давайте менять и менять программки, платформы. Заменим «Большой Голубой Батон» на «Маленькую Красную Булочку», «е-диториум» на «Е-мое», «Лимакс», на «Климакс», «Платнос», на «Плутос», пилотный: «Роботизация высшей школы» на «И черт с вами!».

Замечательная игра! И главное – играть в нее можно хоть до следующего тысячелетия.

Неплохой вроде сон. Но затем замелькало что-то несусветное. Черти совсем разошлись. И понапридумали совсем не то, чем нас пугают отсталые паникеры. Ведь чем нас пугают? Чипами, глобальными информационными полями и прочей фантастикой.«А вот фигушки! - прокричал мне прямо в ухо один из самых нахальных чертей. Это же все только червячки на крючках! Удилища-то и лески в наших руках. Избавляйтесь от книг, холодеющих без студентов громадин вузов. Цифровизируйтесь – сколько в этой цифровизации не выдуманной, а реальной привлекательности. Но... мы-то, черти уже потираем ладошки. Как только вы все надежно сядете на наши крючочки, мы так закрутим: как в аттракционе, смену платформ, что головы закружатся. А-то и вовсе от чего-то отключим: «Нет связи с сервером - и все тут». А добавьте к этой прелести чертей-хакеров и чертей-роботов! И вместо всеобщей информационной прозрачности эта братия вам устроит карнавалы «данных». Да так, что сам черт ногу сломит. И наши замшелые фотошопы и прочие фокусы цивилизации заменят новые игрушки, когда ради забавы чертовские силы станут тасовать, словно карты, персональные и прочие данные. Глядишь, и кто-то из-за ма-аленькой путаницы с данными и выбраться из своего жилища не сможет. Ну, случаются же путаницы с совпадением фамилий, ошибочки с тестами на ковид и прочие мелочи. Вы думали, случаются? Нет это мы, черти, разминаемся. И не бубните нам, что все это сказки. Кто поверил бы, если бы вам сказали еще года два назад, что в мире расширяющихся свобод самый заурядный гражданин не сможет просто выйти прогуляться из своего дома и будет, словно песик на поводке, привязан незримой нитью к каким-то сотням метров у своего подъезда, а то и вовсе окажется запертым в своей квартирке? Вот так-то!»

Чувствую, черти совсем обнаглели и, как и положено в странном сне, просыпаюсь. Как все-таки чудно, что это только сон! Не правда ли?