Герой одного из романов Ги де Мопасана на вопрос о чем говорят депутаты в палате ответил: «Либо о свекле, либо о репейном масле - о чем же еще?» Вспомнил я этот сюжет, прочитав о том, что депутат сената Сергей Ершов предложил заменить термин «село» на термин «ауыл».

В обоснование этого предложения сенатор заявил, что понятие «ауыл» имеет исконно тюркское происхождение и означает подвижное поселение… Где и сколько «подвижных» сел обнаружено в Казахстане, г-н Ершов не сообщает. Приходится только гадать, серьезно говорит депутат или шутит. Смеяться тут надо или плакать?

Или еще. Депутат сената Сергей Карплюк (бывший заместитель акима Костанайской области) на пленарном заседании палаты указал, что продукты питания с начала 2020 года подорожали на 10,8%. Причем именно продукты казахстанского производства. Представители министерства национальной экономики ответили, что меры принимаются - в регионах функционируют стабфонды и т. д. То есть то, что Карплюк по характеру бывшей работы и сам отлично знает. Кроме того, премьер-министр Аскар Мамин признал, что цены на продукты питания действительно выросли, но лишь на 7%.

О том, что власть постоянно путается в цифрах, мы знаем хотя бы по данным о количестве заболевших пневмонией в Костанайской области. Но возмущает другое - ветви власти поговорили и довольные разошлись, а цены как росли, так и растут. Хочу обратиться к парламентариям: говорите лучше о свекле, которую мы до сих пор импортируем, и о подсолнечном масле, цены на которое стремительно выросли. Правда, толку от ваших разговоров видимо не будет.

И тут возникает вопрос - чего нам ждать от предстоящих парламентских выборов? Уверено отвечу - ничего нового. Уже очевидно, что в парламент войдут те же самые партии, а они ничего свежего внести не могут. В выборах участвуют пять партий, лояльных власти. Глава министерства юстиции Марат Бекетаев заявил, что в Казахстане нет оппозиционных партий. А откуда им быть, если тот же минюст незадолго до выборов в Парламент пачками отказывал в регистрации новых партий из-за якобы ошибок при заполнении заявок?

В ноябре 2020 года в интервью интернет интернет-порталу Vласть тренер независимых наблюдателей Галымжан Оразымбетов заявил, что справедливых выборов в парламент 10 января 2021 года он не ждет. Он считает, что последние справедливые выборы в Казахстане были в 2005 году, а после того, как ввели партийные списки, выборы умерли для избирателей. Я тоже не верю в то, что наши парламентские выборы способны выявить и наделить властью наиболее достойных и разумных политиков. Наши выборы проводятся под «чутким контролем» и с ожидаемыми результатами. Наши выборы - просто ритуал и не больше.

Вот потому у нас такая власть: депутаты заботятся только о том, чтобы быть избранными вновь, министры - о том, чтобы сохранить свои портфели.

О выборах в маслихаты и говорить не хочется. Это просто ненужный совещательный орган с молчащими и единогласно голосующими депутатами. Кстати и без сената, можно легко обойтись. А какая экономия средств!