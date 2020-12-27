Именно после текущего года у многих совершенно поменяется мнение по поводу того, где и как жить дальше

Я уже давно не очень верю официальным цифрам об эмиграции. И не потому, что они большие – напротив, как мне кажется, они не показывают полную картину. Есть огромное множество людей, которые покидают страну безо всякого официального оформления. Просто тихо уезжают сами, перевозят семьи, ни на что не претендуя, ничего не прося у государства. И ни в какую статистику не попадают.

Причины того, почему люди из страны уезжают, мне понятны полностью. Эти причины волнуют каждого нормального человека. Это коррупция, экология, низкое качество образования и медицины, отсутствие нормального будущего для детей, нарастающая нетерпимость и агрессия в обществе. Если вы спросите людей о том, почему они покидают страну, всегда прозвучат какие-то такие причины. Они одинаковы для всех.

Лично меня эти проблемы тоже волнуют, и волнуют сильно. Есть несколько причин, почему я пока не уезжаю, и не перевожу семью. Я не очень люблю абстрактные рассуждения на тему патриотизма – как правило, с причинами переезда они не имеют ничего общего, и люди, громче всего кричащие о патриотизме, совершенно не умеют слышать других. Мои причины оставаться в стране вполне конкретны.

Во-первых, я не очень понимаю, чем я там буду заниматься. Весь мой бизнес, вся моя работа, все источники дохода так или иначе связаны с Казахстаном. У меня наработанная клиентура и понятная мне сфера деятельности. Для того, чтобы эти вещи продолжали приносить доход, нужно жить в Казахстане и держать руку на пульсе. Это показывает практика – из всех моих знакомых, которые в разные годы переезжали в те или иные страны, очень мало кто сумел сохранить здесь клиентов и бизнес.

Можно пытаться осваивать новые сферы деятельности. Можно учиться. Можно просто пытаться жить за счет уже заработанного. Так или иначе, все, кто уехал, сталкиваются с этими вопросами. На них у меня пока ответа нет.

Во-вторых, не хочется рвать семейные и дружеские связи. Помимо нас и наших детей, о которых мы обязаны позаботиться, есть родители. Есть братья и сестры. Переезжать всем – не вариант, у всех разные сферы деятельности, разные обстоятельства, разные доходы, да кто-то и не захочет, кому-то и здесь вполне нормально. Переезжать самим – значит, видеть их все реже. А чем старше я становлюсь, тем лучше понимаю, насколько важно для детей расти в большой и крепкой семье.

В-третьих, любой переезд – это падение в уровне комфорта. Это нужно понимать очень четко. В Алматы и в Астане есть масса недостатков, относящихся именно к уровню жизни, от грязного воздуха до качества мобильной связи. Но нельзя отрицать, что здесь можно жить очень комфортно, если иметь определенный уровень дохода. Качество услуг в некоторых областях, к примеру, в том же банкинге, у нас довольно высокое. Цены на целый ряд очень важных и почти незаметных в повседневной жизни вещей, вроде бензина или отопления, сильно ниже мировых.

Переезжая, ты получаешь возможно более комфортную, но в то же время и существенно более дорогую среду. А доходы остаются в тенге. А тенге не дорожает.

Вот они, мои ключевые причины. Как видите, никаких абстракций, никаких эмоций.

Но есть обстоятельства, при наступлении которых я немедленно на эти причины забью, и начну паковать чемоданы. И обстоятельства эти очень простые:

Первое, если я пойму, что мои дети не смогут реализоваться в Казахстане. Что у них есть таланты и способности, которые можно в полной мере раскрыть только где-то в другом месте.

И второе. Если я увижу, что окружающая среда (не только природа, но и целом среда – общество, государство, люди) становится настолько неблагоприятной, что я сам не могу обеспечить своим близким нормальное здоровье, безопасность и развитие. Я, кстати, искренне надеюсь, что этого не случится.

Вот и все. Уверен, что очень многие думают точно так же. А еще уверен, что именно после текущего года у многих совершенно поменяется мнение по поводу того, где и как жить дальше.

И этим многим останется только дождаться открытия границ.

Публикуется с согласия автора

Статья опубликована в блоге Yerzhan Yessimkhanov в Facebook