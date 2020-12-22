В 10 раз увеличат штрафы за непереработку отходов в Казахстане, сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев, передает КазТАГ.

«Согласно нормам нового экологического кодекса, штраф за непереработку отходов увеличится в 10 раз», - заявил Мирзагалиев на заседании сената в понедельник.

Министр отметил, что это также касается медицинских отходов.

«Утилизация медицинских отходов в этом году стал весьма актуальным. Этот процесс относится к деятельности министерства здравоохранении. Клиники, поликлиники, больницы будут нести ответственность за непереработку мусора. Эта деятельность должна быть лицензирована», - подчеркнул он.

По его словам, в этом вопросе был изучен зарубежный опыт, в том числе опыт стран ОЭСР. В этих странах штрафы также высокие.

Он уточнил, что в 2021 году планируется проводить аукционы.

«Мы выбрали шесть пилотных городов. Это Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Тараз, Актобе и Атырау. Ежегодно скапливается, формируется 5 млн тонн твердо бытовых отходов (ТБО). В ходе реализации шести пилотных проектов, мы планируем довести переработку мусора ТБО до 30%. Для этого мы будем создавать благоприятные условия для инвесторов. Создан специальный механизм, согласно которому мусор будет сжигаться, и энергия, которая будет появляться при сжигании, будет употребляться для производства электроэнергии», - добавил Мирзагалиев.