Видеозапись последствий аварии, которая произошла на Большом мосту между Костанаем и Тобылом, распространяется в соцсетях.

Как сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области, 21 декабря, около 15.00, на пульт 102 поступило сообщение о том, что на автодороге «Костанай-Тобыл» (Большой мост) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомашин.

- При выезде на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что 35-летний водитель, управляя автомобилем марки «Тойота Альфард», не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашинами «Фольксваген гольф», «Лада гранта», «Фольксваген шаран» и «Лада приора». - сообщили в пресс-службе.

В результате ДТП пассажир автомобиля «Фольксваген шаран» от полученных травм скончался на месте происшествия.

Остальные участники ДТП доставлены в травмпункт с различными телесными повреждениями.

По факту ДТП начато расследование.

Управление здравоохранения Костанайской области разместило комментарий на своей странице в Instagram:

- Одновременно три бригады скорой помощи @103kostanay работали сегодня на месте ДТП на трассе Костанай-Тобыл. Мужчина 1952 г.р., (пассажир одного из пяти автомобилей - участников происшествия) от полученных травм скончался на месте. Семь пострадавших, из них двое детей 2006 г. р., госпитализированы. Бригады доставили пациентов в областную детскую, областную и городскую больницы с травмами различной степени тяжести. Женщина 1981 г.р. сейчас в тяжёлом состоянии с ОЗЧМТ и ушибом головного мозга находится в реанимации. Остальные пострадавшие получают лечение в травматологических отделениях или после оказания помощи на уровне травмпунктов отпущены домой на амбулаторное лечение. Костанайцы, пожалуйста, будьте предельно осторожны и внимательны на дорогах, соблюдайте правила дорожного движения. Берегите себя и своих близких.