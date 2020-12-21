Евгений ПЛЕХАНОВ и Рамазан КУСАИНОВ вернулись с международных соревнований в Санкт-Петербурге и Москве, где они были единственными представителями Казахстана.

Рамазан Кусаинов (в центре) с золотой медалью в дисциплине ги

Евгений и Рамазан занимаются грэпплингом - видом борьбы, где важны удушающие или болевые приемы, с их помощью спортстмен может выиграть бой досрочно. Есть два вида: ги (бой в кимоно) и но ги (бой в облегающей одежде). В обеих дисциплинах Кусаинов взял золото. Плеханов стал обладателем золота в кимоно и бронзы без кимоно.

Турниры проходили без зрителей, секундантов и тренеров. Грэпплеры пересекли сухопутную границу до Челябинска, а оттуда самолетом в Санкт-Петербург, где прошли международные соревнования по грэпплингу и кэмпо-MMA. Всего в этом турнире участвовали более 700 спортсменов из России, Киргизии и Казахстана.

Евгений Плеханов (справа) с бронзой за но ги

- Город мы посмотреть не успели, у нас был очень жесткий график, - рассказал "НГ" Плеханов. - Рамазану не дали допуск из-за перевеса, пришлось сгонять вес, потея. Он бегал, а я его потом укрывал одеялом, ну и морально поддерживал. Вообще сложно было вдвоем - вокруг незнакомый город и люди чужие. Больше всего нас поразили спортсмены из Дагестана, такие накачанные и мощные. Мы, парни из Казахстана, по сравнению с ними не такие уж мощные.

Плеханов провел 5 поединков в весовой категории +92 кг, Кусаинов - 4 схватки в весе до 92 кг.

Сразу после этих соревнований костанайцы полетели в Москву на турнир «Кровью и потом» и добились там таких же результатов. Оба наших спортсмена оказались в весовой категории до 100 кг. Здесь добиться победы было сложнее, всё-таки основные силы ушли на Петербург.

У Евгения и Рамазана не было соревнований с весны 2020 года. По словам спортстменом, набрать форму после длительного перерыва было очень сложно.

Фото из личного архива