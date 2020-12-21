Кто-то реально развивает спорт №1 в стране, из-за чего стал народным любимцем, а кто-то держится у кормушки лишь благодаря подковерным интригам. Но все они определяют вектор развития казахстанского футбола. Автор Propsorts.kz Нурали Алтынбек собрал топ-10 наиболее мощных фигур в 2020 году.

1. Кайрат Боранбаев

Возраст: 53 года

Должность: председатель наблюдательного совета ФК «Кайрат»

№ 10 в списке богатейших бизнесменов Казахстана по версии Forbes, №8 в рейтинге того же издания по влиятельности среди бизнесменов. Человек с такими ресурсами просто не мог затеряться в казахстанском футболе.

Кайрат Советаевич создал мощнейшую в стране академию, дал своему клубу такую инфраструктуру, какую мало кто имеет в Европе. Боранбаев опередил развитие всего казахстанского футбола и потенциально создал самый мощный ФК на ближайшие 5-10 лет.

Неудивительно, что большинство специалистов и фанатов видит в нем мессию, который придет и спасет отечественный футбол. Доказательствами могут служить два предложения возглавить КФФ от самого влиятельного человека в этой организации. Оба раза Боранбаев отказывался. Говорит, что ему это неинтересно. Ну, это пока…

2. Адильбек Джаксыбеков

Возраст: 66 лет

Должность: президент КФФ

Главная фигура в казахстанском футболе. Но сейчас Джаксыбеков немного снизил свое внимание к федерации. В публичном поле он практически не заметен.

Понятно, что основная его деятельность идет вдали от глаз общественности, и без одобрения Джаксыбекова в стране не принимается ни одно важное решение, связанное с футболом. Но создается впечатление, что Адильбек Рыскельдинович устал от неудач своей команды.

Главной задачей КФФ в 2020 году было смягчить удар ковида по чемпионату и сборной Казахстана. Но стоит признать, что команда КФФ с ней не справилась. Впрочем, провальная работа федерации – это в гораздо большей степени «заслуга» подчиненных президента КФФ, чем самого шефа. Ему бы надо разобраться с внутренним структурным раздраем.

3. Олжас Абраев

Возраст: 35 лет

Должность: президент ПФЛК

Самый молодой участник нашего топа, который, однако, смог построить выдающуюся карьеру. В этом году Абраев показал, что утолил еще не все свои амбиции. Глава ПФЛК был единственным руководителем футбола в Казахстане, кто показал результаты в 2020-м. Основные достижения:

– разрешение на рестарт чемпионата (чуть ли не единственный вид спорта, которому Минздрав дал добро);

– трансляция всех матчей сезона на ТВ и в интернете.

По сути, Абраев мог уверенно занять второе место в рейтинге самых влиятельных людей казфутбола в 2020 году. Но должность не позволяет.

4. Азамат Айтхожин

Возраст: 55 лет

Должность: генеральный секретарь КФФ

Казалось бы, человек гораздо опытнее №3 по версии Prosports.kz, да и властью обладает большей. Но нет, генсек федерации, а в реальности ее фактический руководитель, с огромной натяжкой взобрался на четвертую строчку. Опять же, должность обязывает.

В 2020-м Айтхожин провалился по всем фронтам. Генсек КФФ слил работу с молодежными и юношескими сборными, оказался будто не при делах в работе с Минздравом по рестарту чемпионата, позволил развалить «Иртыш», довел федерацию до практически нищенского существования, а также, хоть и косвенно, но ответственен за провал клубов в Европе.

Теперь господин Айтхожин экстренно ищет поддержки у руководителей клубов и других авторитетов, надеясь удержаться на высоком посту. Не будет ничего удивительного, если он все же зацепится за должность и встретит 2021-й в том же статусе. Не зря ведь он в числе самых влиятельных. Такие легко не уходят.

5. Саян Хамитжанов

Возраст: 50 лет

Должность: советник президента ФК «Ордабасы»

Еще два года назад тогдашний глава «Астаны» был в лидерах по влиянию на казфутбол. Но переезд на юг подбил Хамитжанова. Непонятно, чем он занимался весь этот год. Играет ли Саян Жаксыгельдиевич какую-то серьезную роль в Шымкенте сейчас? Да и провал «Ордабасы» в этом сезоне сильно пошатнул авторитет функционера. Уже одного присутствия Хамитжанова недостаточно для того, чтобы клуб взлетел на Олимп.

Но поговаривают, что он до сих пор работает со многими футболистами и агентами. В нескольких клубах у него остались свои люди, благодаря которым Хамитжанов может жать на нужные рычаги. А еще именно с приходом Саяна Жаксыгельдиевича по невероятному стечению обстоятельств совпало увеличение бюджета «Орды» до невероятных 7 миллиардов тенге.

6. Кайрат Оразбеков

Возраст: 54 года

Должность: президент АФК «Кайрат»

Еще один человек, который прорвался в наш топ не благодаря занимаемой должности. Возглавляемый им футзальный клуб сумел стать грандом не только отечественного, но и европейского уровня. Кто там рассказывает, что Казахстану нереально стать видной державой в футболе?

Но деятельность Оразбекова не ограничивается одним лишь клубом. Будем честны: во многом благодаря «Кайрату» настолько успешные результаты демонстрирует сборная Казахстана. В отличие от большого футбола, в футзале тренеру удается успешно сочетать работу и в ведущем клубе, и в национальной команде.

7. Берик Каниев

Возраст: 49 лет

Должность: владелец ФЦ «Жас Кыран»

Основатель одноименной детско-юношеской лиги когда-то громко свернул проект из-за наплевательского отношения со стороны КФФ. Теперь долларовый миллионер запустил собственный футбольный центр. Специально для этого была реконструирована одна из спортивных школ в Алматы.

Об уровне проделанной работы можно судить по этому году. Еще до коронавирусной истории многие клубы выбрали арену «Жас Кыран» для подготовки к сезону и проведению матчей на ней. Ведь их собственные стадионы оказались совершенно непригодными для уровня Премьер-лиги. В итоге, в сезоне-2020 именно «Жас Кыран» принял больше всего матчей КПЛ. А символизма этой истории добавило то, что матч-открытие и последнюю игру чемпионата Казахстана провели на стадионе именно этого ФЦ.

Кроме того, Каниев собрал в своем центре целую группу именитых в прошлом футболистов и опытных тренеров. А в качестве финального штриха пригласил на должность руководителя самого перспективного коуча Казахстана Александра Кузнецова, который, несмотря на свои достижения, оказался не нужен федерации.

В следующем году «Жас Кыран» планирует расширяться, причем сразу в нескольких направлениях. «Кырановцы» хотят показать, как из одного футбольного центра можно построить нечто серьезное.

8. Бахтияр Байсеитов

Возраст: 68 лет

Должность: президент ФК «Ордабасы»

Одиозный специалист третий год управляет шымкентским клубом. Именно бывший тренер сборной Казахстана вывел «Орду» на нынешний уровень. Но в этом году, получив мощнейший бюджет, команда провалилась.

Подведения итогов сезона от Байсеитова болельщики до сих пор не дождались. Не получили прощальных слов и футболисты с тренерами – президент срочно покинул команду после финального матча. Причина – личные дела.

Но вряд ли даже настолько провальный сезон повлияет на позиции Байсеитова. Слишком уж мощно он закрепился на своем посту. Однако в следующем году ему все же придется показывать, как «Орда» «закатывает» оппонентов. Пока получается только рассказывать.

9. Архимед Мухамбетов

Возраст: 48 лет

Должность: аким Костанайской области

Типичный казахстанский клуб живет припеваючи, пока город возглавляет благосклонный к футболу аким. А Мухамбетов – самый футбольный аким в стране. Именно после его ухода посыпался «Актобе».

Зато, переехав в Костанай, градоначальник вознес «Тобол». Аким выделил клубу приличный бюджет, построил манеж, а одно его имя привлекает в команду грамотных тренеров. Если спад «Астаны» не остановят, то можно констатировать – у «Кайрата» появился новый антагонист.

10. Бауыржан Абдубаитов

Возраст: 61 год

Должность: президент ЖФК «БИИК-Казыгурт»

Главный ценитель женского футбола в Казахстане проживает в Шымкенте. И на малой родине развивает спортивную инфраструктуру. Абдубаитов создал один из самых успешных ФК в стране – наряду с мужской «Астаной».

Как и в случае с «Жас Кыраном», КФФ не нашла другого места для проведения чемпионата, кроме частного центра. Да, на БИИКе играли команды не Премьер-лиги, а второго по значимости дивизиона. Но шымкентский центр также рассматривался под матчи КПЛ. Помешал лишь запрет властей.