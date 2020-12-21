Теперь владельцу заведения и гостям придется выплатить штраф.

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Мониторинговая группа прервала свадьбу в ресторане "Керуен" в Рудном 19 декабря. На торжестве присутствовали более 30 человек. Подробности рейда, выявившего нарушителей, рассказала пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

- Администрация ресторана, несмотря на введенные в регионе карантинные меры, принимала гостей. Теперь владельцу увеселительного заведения и виновникам торжества придется понести наказание в виде штрафа, предусмотренного статьёй 425 КоАП РК, - отметили в пресс-службе.

Собранные материалы полицейские передали в Рудненское городское управление санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области для дальнейшего принятия решения.

Штраф по ст. 425 для физических лиц составляет 30 МРП, для субъектов малого предпринимательства и некоммерческих организаций - 230 МРП, среднего предпринимательства - 310, крупного - 1600 МРП.