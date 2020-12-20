Эксперты казахстанского Института мировой экономики и политики (ИМЭП) озвучили свои прогнозы на 2021 год. Они рассказали, с какими новыми вызовами придется столкнуться Казахстану, что будет с его экономикой и когда закончится коронакризис, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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По мнению политолога ИМЭП Жумабека Сарабекова, 2021 год пройдет под знаком борьбы с последствиями коронакризиса. По его мнению, пандемия показала многие системные проблемы в госуправлении многих стран, как развивающихся, так и развитых.

Одним из ключевых вызовов для всех станет рост бедности. Для Казахстана это также будет очень актуально, так как значительная часть населения, особенно люди, занятые в частном секторе, понесла серьезные потери во время локдаунов и карантинов.

Сарабеков считает, что вакцинация поможет вернуть экономический рост, однако есть несколько факторов, которые могут затянуть процесс.

"Конечно, большие надежды возлагают на вакцины. Сейчас на завершающей стадии испытаний находятся сразу несколько препаратов американских компаний Pfizer и Moderna, а также российская "Спутник V".Эти компании заявляют, что к концу года готовы поставить свои вакцины. Американские производители заявляют, что готовы поставить 50 миллионов доз, а российские - 1,2 миллиарда. Однако для производства вакцин в таких объемах требуется соответствующая производственная инфраструктура. К примеру, у России явно не хватает мощностей для массового выпуска своего препарата. Это довольно трудоемкий процесс, который может потребовать больше времени. Также нужно понимать, что первыми будут вакцинироваться жители развитых стран. Когда процесс дойдет до развивающихся стран - большой вопрос", - говорит Жумабек Сарабеков.

Также Сарабеков считает, что эффективность вакцинации может быть ниже тех показателей, которые обещают производители. Потому что вирус имеет свойство мутировать.

"Даже сейчас фиксируется очень много случаев повторного заражения. Поэтому понятно, что и в 2021 году эпидемиологическая ситуация будет сохранять остроту. Не следует ожидать, что с появлением вакцины коронакризис быстро кончится. Он затянется на несколько лет", - добавляет эксперт.

В вопросе экономики Жумабек Сарабеков ссылается на экспертов ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития - примечание). Они заявляют, что темпы борьбы с коронакризисом в 2021 году будут ниже, чем ожидалось.

"Кроме того, этот 2020 год мировая экономика закончит с падением мирового ВВП - минус 4,2. И здесь важно отметить, что почти у всех развитых стран в этом году ожидается рецессия, другими словами, минусовые показатели роста. Те же США год закончат спадом в районе четырех процентов. У Германии - лидера Европейского союза - экономика упадет на 5,5 процента. Одна из немногих стран с ростом - это Китай. У них плюс 1,8 процента. Но и он раньше в среднем показывал пятипроцентный рост. Так что это плохой показатель для страны", - рассуждает Жумабек Сарабеков.

Что касается Казахстана, то в новейшей истории это первый случай, когда страна закончит год с рецессией. Согласно прогнозам, ВВП будет равен примерно минус трем процентам, говорит Жумабек Сарабеков.

"Это значит, что в следующем году на плечи государства ляжет огромная нагрузка, связанная с ростом бедности и увеличением численности людей, которые составляют категорию социально уязвимых слоев. То есть социальные вызовы возрастут, и государственным институтам нужно быть готовыми к этому", - заключает эксперт.

Эксперт ИМЭП Лидия Пархомчик отмечает, что пандемия COVID-19 ускорила ряд процессов в мире. В первую очередь цифровизацию. По прогнозам на 2021 год, ее масштабы будут только возрастать, говорит эксперт.

"Кроме того, разрыв глобальных цепочек поставок, спровоцированный пандемией, укрепил тренд на "здоровый" национальный протекционизм, то есть временное ограничение импорта продуктов. Вместо этого поддерживают производство аналогичных внутренних товаров и услуг. Особенно это коснется стратегически значимых отраслей экономики", - говорит Лидия Пархомчик.

Еще один тренд - фрагментация мира. Это процесс позволит странам фокусироваться на самых важных проблемах.

"На практике это будет означать избирательное включение актуальных вопросов межгосударственного взаимодействия в глобальную повестку дня. Очевидным плюсом данного процесса становится возможность сфокусировать усилия мирового сообщества на ограниченном количестве проблем. Например, на движении в сторону "озеленения" экономики. Это может стать ведущим трендом мировой политики", - говорит эксперт.

Лидия Пархомчик считает, что в 2021 году перед человечеством будет поставлена задача более динамично решать проблемы, вскрывшиеся под влиянием пандемии COVID-19. В противном случае может возникнуть опасность перехода коронакризиса в мировую депрессию.