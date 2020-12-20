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Токаев утвердил запрет УДО для коррупционеров

Tengrinews.kz

20 декабря 2020, 10:53 |  Государство

Президент Казахстана подписал закон, запрещающий применять условно-досрочное освобождение в отношении людей, осужденных за тяжкие и особо тяжкие коррупционные преступления, передает Tengrinews.kz

Иллюстративное фото:zi.ua

Новая норма, запрещающая условно-досрочное освобождение осужденным за коррупцию, вошла в пакет предложенных поправок по вопросам усиления защиты прав граждан в уголовном процессе и противодействия коррупции. 

Документ был подготовлен в рамках Послания Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана.