Токаев утвердил запрет УДО для коррупционеров
Tengrinews.kz
20 декабря 2020, 10:53 | Государство
Президент Казахстана подписал закон, запрещающий применять условно-досрочное освобождение в отношении людей, осужденных за тяжкие и особо тяжкие коррупционные преступления, передает Tengrinews.kz.
Иллюстративное фото:zi.ua
Новая норма, запрещающая условно-досрочное освобождение осужденным за коррупцию, вошла в пакет предложенных поправок по вопросам усиления защиты прав граждан в уголовном процессе и противодействия коррупции.
Документ был подготовлен в рамках Послания Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана.
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