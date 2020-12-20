Нурсултан Назарбаев в фильме «Штрихи к портрету» заявил: «Если есть оппозиция, то они должны предлагать что-то реальное. Тогда я сяду за стол переговоров». Почему за 29 лет независимости в Казахстане власть так и не начала диалог со своими оппонентами? Потому что ряды оппозиции пополняли популисты и обиженные на власть чиновники.

Потому что оппозиционеры не смогли объединиться и выработать реальную программу.

Потому что власть сделала все, чтобы уничтожить политическую конкуренцию.

Потому что у Казахстана свой особый путь к демократии, который только начинается.

