"Горняк" дважды проиграл "Сарыарке" - по буллитам и всухую
vk.com/hc_gornyak_kz
Рудненский клуб 18-19 декабря в рамках чемпионата РК среди команд высшей лиги принимал "Сарыарку" из Караганды. Отчет о результатах серии публикует пресс-служба "Горняка" на странице клуба ВКонтакте.
В первом матче «Горняк» в серии буллитов уступил карагандинской «Сарыарке».
Счёт был открыт на 10-й минуте: точным броском отметился нападающий карагандинского клуба Антон Горбачев. На 19-й минуте форвард «Сарыарки» Кирилл Беляев удваивает счет. Во втором периоде Алексей Коптяев сокращает отставание до минимума. На 33-й минуте форвард «черно-белых» Степан Штефан сравнял счёт.
Встреча перешла в овертайм, где голов забито не было. В серии буллитов сильнее оказались гости. Победный буллит на счету Дмитрия Михайлова.
«Горняк» (Рудный) – «Сарыарка» (Караганда) – 2:3 Б (0:2, 2:0 0:0, 0:0, 0:1)
0:1 – Горбачев (Михайлов, Желнеровский) – 09:27
0:2 – Беляев (Воронков) – 18:21
1:2 – Коптяев (Москалев, Штефан) – 20:30
2:2 – Штефан (Коптяев) – 32:26
2:3 – Михайлов – 65:00 ПБ
В повторном матче «Горняк» крупно проиграл карагандинской команде.
Ещё в первом периоде «орлы» забросили две шайбы в ворота соперника, отличились Степан Грымзин и Михаил Рахманов. Во втором периоде карагандинцы довели счёт до крупного. Безруков оформил дубль, а так же шайбу забросил Вадим Зеленков.
«Горняк» (Рудный) – «Сарыарка» (Караганда) – 0:5 (0:2; 0:3; 0:0)
0:1 – Грымзин (Поддубный, Мисюль) – 10:52
0:2 – Рахманов (Воронков) – 12:10
0:3 – Безруков (Михайлов, Зеленков) – 28:20
0:4 – Безруков (Зеленков, Беляев) – 32:39
0:5 – Зеленков (Безруков, Беляев) – 36:22
Вратари: Акулинин - Ибрагимов.
Вратари: Нечвиенко – Бояркин
Следующие матчи "Горняка" состоятся 22–23 декабря, в 17:00 по времени Нур-Султана. Соперником рудненской команды станет столичный ХК «Снежные Барсы».
Турнирная таблица чемпионата Казахстана
|и
|в
|во
|вб
|пб
|по
|п
|ш
|о
|1
|24
|17
|2
|0
|0
|0
|5
|78—35
|55
|2
|24
|15
|4
|0
|0
|1
|4
|92—45
|54
|3
|24
|14
|0
|3
|1
|1
|5
|72—42
|50
|4
|26
|13
|2
|2
|0
|2
|7
|81—69
|49
|5
|24
|13
|1
|1
|1
|0
|8
|65—47
|44
|6
|26
|11
|1
|0
|3
|4
|7
|79—78
|42
|7
|26
|9
|1
|0
|2
|1
|13
|65—77
|32
|8
|26
|9
|1
|0
|2
|1
|13
|62—81
|32
|9
|24
|7
|1
|2
|2
|1
|11
|54—72
|30
|10
|24
|7
|1
|2
|2
|0
|12
|60—65
|29
|11
|20
|6
|1
|1
|1
|1
|10
|39—55
|24
|12
|24
|3
|1
|4
|1
|2
|13
|44—77
|22
|13
|24
|3
|0
|0
|0
|2
|19
|40—88
|11
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