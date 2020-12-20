Рудненский клуб 18-19 декабря в рамках чемпионата РК среди команд высшей лиги принимал "Сарыарку" из Караганды. Отчет о результатах серии публикует пресс-служба "Горняка" на странице клуба ВКонтакте.

В первом матче «Горняк» в серии буллитов уступил карагандинской «Сарыарке».

Счёт был открыт на 10-й минуте: точным броском отметился нападающий карагандинского клуба Антон Горбачев. На 19-й минуте форвард «Сарыарки» Кирилл Беляев удваивает счет. Во втором периоде Алексей Коптяев сокращает отставание до минимума. На 33-й минуте форвард «черно-белых» Степан Штефан сравнял счёт.

Встреча перешла в овертайм, где голов забито не было. В серии буллитов сильнее оказались гости. Победный буллит на счету Дмитрия Михайлова.



«Горняк» (Рудный) – «Сарыарка» (Караганда) – 2:3 Б (0:2, 2:0 0:0, 0:0, 0:1)



0:1 – Горбачев (Михайлов, Желнеровский) – 09:27

0:2 – Беляев (Воронков) – 18:21

1:2 – Коптяев (Москалев, Штефан) – 20:30

2:2 – Штефан (Коптяев) – 32:26

2:3 – Михайлов – 65:00 ПБ

В повторном матче «Горняк» крупно проиграл карагандинской команде.

Ещё в первом периоде «орлы» забросили две шайбы в ворота соперника, отличились Степан Грымзин и Михаил Рахманов. Во втором периоде карагандинцы довели счёт до крупного. Безруков оформил дубль, а так же шайбу забросил Вадим Зеленков.



«Горняк» (Рудный) – «Сарыарка» (Караганда) – 0:5 (0:2; 0:3; 0:0)



0:1 – Грымзин (Поддубный, Мисюль) – 10:52

0:2 – Рахманов (Воронков) – 12:10

0:3 – Безруков (Михайлов, Зеленков) – 28:20

0:4 – Безруков (Зеленков, Беляев) – 32:39

0:5 – Зеленков (Безруков, Беляев) – 36:22



Вратари: Акулинин - Ибрагимов.

Вратари: Нечвиенко – Бояркин

Следующие матчи "Горняка" состоятся 22–23 декабря, в 17:00 по времени Нур-Султана. Соперником рудненской команды станет столичный ХК «Снежные Барсы».

Турнирная таблица чемпионата Казахстана