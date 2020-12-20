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"Горняк" дважды проиграл "Сарыарке" - по буллитам и всухую

vk.com/hc_gornyak_kz

20 декабря 2020, 10:41 |  Спорт

Рудненский клуб 18-19 декабря в рамках чемпионата РК среди команд высшей лиги принимал "Сарыарку" из Караганды. Отчет о результатах серии публикует пресс-служба "Горняка" на странице клуба ВКонтакте.

В первом матче «Горняк» в серии буллитов уступил карагандинской «Сарыарке».

Счёт был открыт на 10-й минуте: точным броском отметился нападающий карагандинского клуба Антон Горбачев. На 19-й минуте форвард «Сарыарки» Кирилл Беляев удваивает счет. Во втором периоде Алексей Коптяев сокращает отставание до минимума. На 33-й минуте форвард «черно-белых» Степан Штефан сравнял счёт.

Встреча перешла в овертайм, где голов забито не было. В серии буллитов сильнее оказались гости. Победный буллит на счету Дмитрия Михайлова.

«Горняк» (Рудный) – «Сарыарка» (Караганда) – 2:3 Б (0:2, 2:0 0:0, 0:0, 0:1)

0:1 – Горбачев (Михайлов, Желнеровский) – 09:27
0:2 – Беляев (Воронков) – 18:21
1:2 – Коптяев (Москалев, Штефан) – 20:30
2:2 – Штефан (Коптяев) – 32:26
2:3 – Михайлов – 65:00 ПБ

В повторном матче «Горняк» крупно проиграл карагандинской команде.

Ещё в первом периоде «орлы» забросили две шайбы в ворота соперника, отличились Степан Грымзин и Михаил Рахманов. Во втором периоде карагандинцы довели счёт до крупного. Безруков оформил дубль, а так же шайбу забросил Вадим Зеленков.

«Горняк» (Рудный) – «Сарыарка» (Караганда) – 0:5 (0:2; 0:3; 0:0)

0:1 – Грымзин (Поддубный, Мисюль) – 10:52
0:2 – Рахманов (Воронков) – 12:10
0:3 – Безруков (Михайлов, Зеленков) – 28:20
0:4 – Безруков (Зеленков, Беляев) – 32:39
0:5 – Зеленков (Безруков, Беляев) – 36:22

Вратари: Акулинин - Ибрагимов.
Вратари: Нечвиенко – Бояркин

Следующие матчи "Горняка" состоятся 22–23 декабря, в 17:00 по времени Нур-Султана. Соперником рудненской команды станет столичный ХК «Снежные Барсы».

Турнирная таблица чемпионата Казахстана

  иввовбпбпопшо
1 Торпедо УК 24 17 2 0 0 0 5 78—35 55
2 Номад 24 15 4 0 0 1 4 92—45 54
3 Сарыарка 24 14 0 3 1 1 5 72—42 50
4 Темиртау 26 13 2 2 0 2 7 81—69 49
5 Кулагер 24 13 1 1 1 0 8 65—47 44
6 Бейбарыс 26 11 1 0 3 4 7 79—78 42
7 Алматы 26 9 1 0 2 1 13 65—77 32
8 Алтай-Торпедо 26 9 1 0 2 1 13 62—81 32
9 Горняк 24 7 1 2 2 1 11 54—72 30
10 Арлан 24 7 1 2 2 0 12 60—65 29
11 Иртыш 20 6 1 1 1 1 10 39—55 24
12 Актобе 24 3 1 4 1 2 13 44—77 22
13 Снежные Барсы 24 3 0 0 0 2 19 40—88 11