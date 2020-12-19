Казахстан приступает к вакцинации трех тысяч добровольцев отечественной вакциной QazCovid-in, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт главы правительства.

Как сообщается, Научно-исследовательским институтом (НИИ) проблем биологической безопасности МОН проведены I и II фазы клинических испытаний отечественной вакцины QazCovid-in.

"Предварительные результаты исследований демонстрируют высокую безопасность, иммуногенность и эффективность вакцины на уровне 96 процентов. Министерство здравоохранения одобрило начало заключительной, III фазы клинических исследований на трех тысячах добровольцев. Сегодня первые добровольцы были привиты отечественной вакциной в НИИ, клиниках Алматы и Тараза. До конца декабря будет завершена вакцинация трех тысяч добровольцев", - отмечается на сайте премьер-министра.

Для проведения III фазы будет выпущена необходимая партия вакцины в объеме 10 тысяч доз.

"Массовая вакцинация отечественной вакциной начнется в марте 2021 года. В первую очередь на добровольной основе будут привиты медицинские работники, педагоги, а также представители групп риска с хроническими заболеваниями", - сказал Аскар Мамин.

Премьер-министр ознакомился с ходом строительства биофармацевтического завода по производству вакцин. Строительные работы ведутся согласно графику. Завод планируется ввести в эксплуатацию в марте 2021 года. Мощность производства составит 60 миллионов доз в год.