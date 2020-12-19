Казахстан приступает к вакцинации от коронавируса трех тысяч добровольцев
Казахстан приступает к вакцинации трех тысяч добровольцев отечественной вакциной QazCovid-in, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт главы правительства.
Как сообщается, Научно-исследовательским институтом (НИИ) проблем биологической безопасности МОН проведены I и II фазы клинических испытаний отечественной вакцины QazCovid-in.
Для проведения III фазы будет выпущена необходимая партия вакцины в объеме 10 тысяч доз.
"Массовая вакцинация отечественной вакциной начнется в марте 2021 года. В первую очередь на добровольной основе будут привиты медицинские работники, педагоги, а также представители групп риска с хроническими заболеваниями", - сказал Аскар Мамин.
Премьер-министр ознакомился с ходом строительства биофармацевтического завода по производству вакцин. Строительные работы ведутся согласно графику. Завод планируется ввести в эксплуатацию в марте 2021 года. Мощность производства составит 60 миллионов доз в год.
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