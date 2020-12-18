За прошедшие сутки, 17 ноября, в регионе зарегистрировано 68 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 1,0%. Днем ранее было выявлено 70 заболевших. Темп прироста в предыдущие три дня составлял 1,1%.

Иллюстративное фото nv.ua

Среди заболевших 29 жителей Костаная, 9 – Рудного, 8 – Лисаковска, 5 – Алтынсаринского района, по 4 случая среди жителей Узункольского и Федоровского районов, 3 – Житикары, по 2 случая в Аулиекольском и Мендыкаринском районах, и по 1 случаю среди жителей Аркалыка и района им.Б.Майлина.

- 55 обследованы по самообращению, 5 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 5 с профилактической целью при пересечении государственной границы через автопереходы «Желкуар» и «Убаган», 3 в целях эпид.надзора перед госпитализацией в стационар, - сообщили в информационном областном штабе. - Из числа инфицированных 48 с симптомами заболевания, 20 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля по 17 декабря зарегистрировано 6 678 случаев COVID-19, выписано с выздоровлением 6 471 человек.

Согласно ресбпуликанской статистике, опубликованной на сайте coronavirus2020.kz, в регионе выявлено 6 677 заболевших и 6 374 выздоровевших.