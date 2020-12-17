Судя по ответу Минздрава, досуговые детские центры не могут принимать даже меньше 15 посетителей, передает Informburo.kz.

В блог министра здравоохранения РК Алексея Цоя на портале "Открытый диалог" поступило обращение с просьбой разрешить возобновление деятельности детских досуговых центров с количеством посетителей до 15 человек по предварительной записи.

"Вы же тоже должны осознавать, что раз в заведениях запрещено организовывать мероприятия, то теперь люди просто ютятся по тесным квартирам и не соблюдают никаких мер при проведении своих семейных мероприятий! А мы же, наоборот, можем обеспечить просторное пространство и соблюдение всех противоэпидемических мер для посещения детских мероприятий и различных мастер-классов, по аналогии как сейчас работают секции и кружки для детей с определёнными ограничениями! Тем более, что нас проще проконтролировать проверяющим органам", – отметил автор обращения Алексей Дрёмин.

Он добавил, что деятельность его ИП находится под запретом с марта 2020 года, при этом понятия массовости в законодательстве РК не предусмотрено.

"Сейчас идёт девятый месяц, как я лишён своего основного дохода и возможности содержать свою семью. Невозможно ждать годами, когда наша деятельность будет разрешена, никакая поддержка от госорганов таким предпринимателям, чья деятельность под запретом с весны, не предусмотрена! Даже когда заболеваемость была на минимуме, нам не разрешали работать", – отметил предприниматель.

Минздрав на это обращение предоставил практически тот же ответ, который в ноябре был опубликован по вопросу о возобновлении работы банкетных залов. Оба ответа сформулированы дословно одинаково.

"Проведение мастер-классов и мероприятий для детей подразумевает под собой скученность населения в закрытом помещении на протяжении нескольких часов, где дополнительно организуется досуго-развлекательная услуга, при которой происходит взаимодействие и контакт гостей мероприятия между собой, что является риском для распространения и передачи заболевания Covid-19", – говорится в ответе.

Отмечается, что вопрос снятия запрета на деятельность центров детского досуга будет приниматься Межведомственной комиссией с учётом текущей и прогнозируемой эпидемиологической ситуации по заболеваемости Covid-19 в целом по республике.

Каких-либо дополнительных пояснений на обращение предпринимателя министерство не предоставил.