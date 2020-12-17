Темп прироста заболеваемости за прошедшие сутки, 16 декабря, составил – 1,1%, сообщили в областном информационном штабе.

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- Заболели 30 жителей Костаная, 13 – Лисаковска, 11 – Рудного, 6 - Костанайского района, 3 - Житикары, 3 – Карабалыкского района, и по 1 случаю среди жителей Камыстинского, Карасуского, Денисовского, им. Б. Майлина районов, - говорится в сообщении штаба.

59 человек были обследованы в результате самообращения, 7 - из-за контакта с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью при пересечении государственной границы через автопереход «Кайрак», 2 в целях эпид.надзора перед госпитализацией в стационар. Из числа инфицированных 59 с симптомами заболевания, 11 - бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля по 16 декабря зарегистрировано 6 610 случаев COVID-19, выздоровевших 6 443 человека.

Согласно республиканским данным, размещенным на сайте coronavirus2020.kz, в регионе 6 609 заболевших и 6 346 выздоровевших.