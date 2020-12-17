Люди, в принципе, не против трех красных дат в календаре. Они просто сравнивают, как было и как стало

День независимости у нас празднуют с размахом. Что дала независимость, нам расскажут на совещаниях, посвященных этому дню, в средствах массовой информации и т. д. Все хорошее выложат, как на витрину. Но ведь известно, что за блестящей витриной часто скрывается и то, что на саму витрину не выкладывают. Так и с этим праздником.

Я понимаю, что вызову негодование у многих нурлыкунов, но все-таки скажу, что скрывается под прилавком. Оценивать все можно по-разному. Например, оценим крутой джип. Ведь его можно оценивать и в лошадиных силах, и в долларах. Можно и в количестве сил, затраченных бизнесменом, чтобы заработать эти доллары. А давайте попробуем оценить по количеству пенсионеров, копающихся в мусорных баках, которых погнала туда наша «прихватизация» и которая позволила тому же бизнесмену менять иномарки, как велосипеды.

Не секрет, что с независимостью у нас появились бичи с высшим образованием. Молодые, крепкие парни пошли в сторожа в торгово-развлекательные центры или торговать жвачкой в ларьках. Нам уже 30 лет предлагают нереальные планы перестройки экономики, предварительно угробив ее. Мы бездумно расходуем богатства, которые дала нам природа, и практически за счет этого живем. У нас начали рушиться недостроенные дома. Образование, которое дают в школах и вузах, можно назвать образованием лишь в пределах наших границ. Злом мы начали называть ситуацию, когда сосед украл у нас барана, а добром - когда мы у него увели барана. Такая стала наша мораль, она все шире и глубже проникает в наше общество. Почетно только богатство. Шапки долой перед золотом. Деньги, особняки - вот ценности, заслуживающие поклонения! Идейным ценностям отныне противопоставлены земные, материальные.

Коррупция пронизала чиновничество снизу доверху, а борьба с ней напоминает ситуацию, когда любовника симпатичной хозяйки ищут по всему дому, «забыв» заглянуть в ее спальню. Идея большого скачка в рынок и демократию обернулась для простых людей не лучшей стороной. «Омерседесить» полпроцента населения и завалить полки магазинов товарами - еще не значит, что жить стало хорошо.

У нас крупные политики и чиновники, даже уходя со сцены, остаются при своих банках, фирмах и фондах. Мы движемся к глобальному господству денег и углубляющемуся неравенству. Вот что можно увидеть под прилавком.

Мне кажется, что пора нам отойти от демонстративного антикоммунизма и взять то многое хорошее, что было в Советском Союзе, соединить с тем немногим хорошим, наработанным при независимости, и двигаться дальше.

Люди, в принципе, не против трех красных дат в календаре. Они просто сравнивают, как было и как стало. Может, поэтому в прошлом году в этот день в Алматы и других городах прошли акции памяти жертвам Желтоскана и Жанаозена, а не в честь Дня независимости. В Костанае именно в этот праздник затеяли уборку снега в парке Победы и на площади перед областным акиматом. Причем в присутствии усиленных нарядов полиции. Озаботились безопасностью прохожих и уборщиков. Прохожих в эти места не пропускали. Смешно. Чего боится власть?