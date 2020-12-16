Прием писем в новогоднюю акцию "НГ" завершён, мы продолжаем публиковать некоторые из них. Не все дети смогли сами написать письма Деду Морозу. Кто-то слишком мал, чтобы владеть грамотой, кто-то не может этого делать по состоянию здоровья. Поэтому письма с их мечтами писали родители.

В селе Молодёжном Мендыкаринского района живёт мальчик Ваня. За 4 года своей жизни он перенёс уже 8 операций. Он поправится, мы верим в это! И очень надеемся, что в Мндыкаринском районе найдётся добрый помощник Деда Мороза, который сможет подарить Ване подарок. Мы, как и мама Вани, понимаем, что времена нынче трудные, так что ноутбук или планшет, на котором мальчик сможет смотреть мультфильмы, мало кто сможет подарить. Но игрушечные герои любимого мульфильма тоже обрадуют ребёнка.

5-летний Данила из Фёдоровки страдает ДЦП, за его здоровье борется мама и бабушка с дедушкой. Мальчик делает определённые успехи, но впереди ещё долгий путь. Преодолеть его помогут ортопедическая подушечка с эффектом памяти и простые валеночки. А ещё доктор посоветовала делать более здоровым воздух в доме с помощью увлажнителя, чтобы у Данилы не так часто болело горло.

Матвей - тоже ребенок с ДЦП, из-за которого 7-летний мальчик ещё не может ходить. Его маме было бы легче вывозить Матвея на прогулки, если бы у них были санки-коляска (без колёсиков).

Для 6-летнего Османа из Костаная мама просит просто средства ухода. Государство выдаёт инвалидам памперсы, но месячная потребность в них рассчитывается, будто их носит робот. Осману всего-то и нужно подарить запас подгузников Super Seni 1-го размера.

Дамиру из Костаная 5 лет. Мальчику для того, чтобы развиваться, нужен бизи-борд или «волшебный комодик». Такая игрушка будет учить его сосредотачиваться, что пока у мальчика не всегда получается.

За 7-летнего Никиту тоже написала письмо его мама. Никите нужен вертикализатор. Это устройство очень помогает детям с проблемам опорно-двигательного аппарата. Когда Никите был 1 год, он переболел гриппом, что очень подорвало его здоровье. Мальчик только начинает ходить на коленках. Без хорошего вертикализатора ему будет трудно встать на ноги. Не обязательно вертикализатор должен быть новый, может, кто-то вырос из своего и передаст его Никите. Если же вертикализатор не найдётся, хочется, чтобы праздник пришёл в эту семью. Никита любит музыкальные игрушки. У него был игрушечный кот, который пел и разговаривал с мальчиком, но сломался. А ещё у Никиты есть 13-летний брат Кирилл, он тоже инвалид. Кирилл - мальчик сосредоточенный, любит собирать большие пазлы. Заедет ли Дед Мороз в эту семью, зависит от добровольных помощников новогоднего волшебника.

Деда Мороза с подарками будут ждать все, кто писал ему письма. Но дождаться новогоднего волшебства они смогут только при одном условии - если найдутся добрые помощники Деда Мороза, которых мы ждем в редакции «НГ».

Если у кого-то возникнет желание и будет возможность стать помощником Деда Мороза, вы можете принять участие в нашей акции.

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