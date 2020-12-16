Снег, местами низовая метель - Как изменится погода в праздничные дни?
Георгий ГОВОРОВ
В четверг, 17 декабря, утром и днём на территории Костанайской области ожидают снег, местами туман. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -10...-15, местами -18...-23 градуса, днём -4...-9, местами -12 градусов.
Фото Георгия ГОВОРОВА
В Костанае в четверг переменная облачность, днём небольшой снег. Температура ночью -11...-13, днём -6...-8 градусов.
- В пятницу, 18 декабря, по области ночью местами небольшой снег, днём местами снег, низовая метель и туман, - сообщила "НГ" инженр-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Раиса МАРКЕВИЧ. - Ветер юго-западный с переходом на северо-восточное направление скоростью 9-14, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -10...-15, местами -18 градусов. Днём -1...-6, местами -9 градусов.
В Костанае в пятницу переменная облачность, днём снег. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Ночью -11...-13, днём -4...-6 градусов.
В субботу, 19 декабря, на большей части Костанайской области снег, местами низовая метель и туман. Ветер северо-восточный 9-14, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днём -5...-10, на западе -13 градусов.
В Костанае в субботу облачно и небольшой снег. Порывы северо-восточного ветра могут достигать 18 м/с. Температура воздуха ночью и днём -8...-10 градусов.
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