Депутаты рудненского городского маслихата 15 декабря тайным голосованием выбрали нового акима посёлка Качар. Срок полномочий нового главы посёлка - 4 года. Об этом сообщается на сайте акимата Рудного.

- Из 14 рудненских депутатов в голосовании приняли 13 человек, - говорится в сообщении. - Два кандидата по предоставлению акима Рудного были предложены для участия в выборах: Е. Ж. Сулеймен и М. Б. Абдуллаев. Единогласно депутаты проголосовали за первого кандидата.

Из биографии Ержана Жантаевича СУЛЕЙМЕНА известно немного. Он родился 24 мая 1984 года в с. Караменды Наурузумского района. Имеет высшее образование.

Предыдущий аким посёлка Качар Арман Алдонгаров 8 сентября был признан виновным в присвоении и растрате вверенного имущества. По закону, за коррупцию подчинённых отвечает его руководитель. Поэтому 29 сентября в отставку подал аким Рудного Бахытжан Гаязов, который назначал на должность Алдонгарова. Ранее из-за ареста Алдонгарова лишился поста руководитель аппарата акима Рудного Азамат Искаков, ныне занимающий должность руководителя отдела внутренней политики в том же акимате.

Выборы нового акима Качар уже прокоментировал рудненский экоактивист и общественник Максим ФРОЛОВ в своём аккаунте в Instagram:

- Не мог пройти мимо этой новости, потому что наши депутаты уже несколько раз ошибались с выбором нового акима. Если помните, я наблюдал за предыдущими выборами акима, который сейчас в местах не столь отдалённых. Все хвалили Алдонгарова, говорили, что это правильное решение. Молодой и перспективный специалист. И никто из депутатов после задержания акима Качар не высказался, не сделал рефлексию - а как так получилось? Как депутаты сделали такой непростой выбор, а аким проработал 11 месяцев? И сейчас эти очень грамотные депутаты выбирают ещё одного акима. Мне кажется, что у жителей Качар не должно быть доверия к этим депутатам. Я считаю, что жители Качар могут сами выбрать акима из кандидатур, которые представят свою программу и который убедит местных голосовать за него. Ничего не скажу по поводу нового акима, я с ним незнаком.