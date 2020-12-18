Хотел написать «Электоральный период начался без шума, без пыли», да вот не получается. 4 декабря вышло постановление Центральной избирательной комиссии РК, которое многих вогнало в ступор. И без того работа избиркомов была далеко не прозрачной и объективной. Явка избирателей всегда завышалась, особенно в районах. Не буду голословным: лет 7 назад проходили выборы в облмаслихат, мы приехали в Узунколь поддержать своего кандидата и взяли под плотный контроль три самых крупных участка в райцентре. Так вот, явка избирателей не превысила 15%! Это при обычных 95-98%.

Так о чем постановление? О том, что наблюдателей могут выдвигать только те организации, у которых в уставе записано такое право, и подтверждать его надо выпиской из устава.

Еще более нелепым выглядит запрет на видео-, фотосъемку на избирательном участке без согласия объекта съемки. Представляете, наблюдатель видит нарушение и должен спросить у нарушителя, не прочь ли он попозировать. Так и хочется спросить председателя ЦИК РК Берика Имашева, а читал ли он закон «О выборах в РК»? Там ведь черным по белому написано, что наблюдателем может быть совершеннолетний гражданин РК, получивший удостоверение от политической партии, общественной организации или НКО. И ему дано право вести аудио-, видео-, фотосъемку, не нарушающие избирательный процесс и тайну голосования. Тогда откуда такое вольное толкование закона господином Имашевым? И в чем смысл ущемления прав наблюдателей? Положа руку на сердце, они и так не были особенно зубастыми, им нередко отводились места в зале голосования у черта на куличках и уж тем более не позволяли приближаться к столу в момент подсчета голосов, что вообще противоречит закону.

Результаты выборов в РК уже много лет не признают международные организации по правам человека. Президент Касым-Жомарт Токаев лично гарантировал честность и прозрачность всех выборных кампаний. Но мы видим, что ЦИК этим утверждениям следовать не собирается, а наверху никто этому не собирается препятствовать.

Идет электоральный период, но территориальный избирком до сих пор не собрал представителей кандидатов в мажилис, чтобы ответить на все неясные вопросы и толкования закона. А согласовать свои позиции в рамках закона просто необходимо, чтобы избежать недоразумений и протестов в ходе голосования. В том числе и в отношениях комиссий с наблюдателями.

Меня, к примеру, совершенно не волнует то, что могут заявить международные и так называемые независимые наблюдатели. Толку от них на избирательных участках во время голосования как от козла молока. Это свадебные генералы. Для них достаточно увидеть помещения, урны и кабинки для голосования, чтобы признать выборы демократичными. Это чистой воды профанация контроля за самим процессом голосования с многочисленными подводными камнями нарушений. Одним словом - псевдонаблюдатели.