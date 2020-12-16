В редакцию «Нашей Газеты» обращаются костанайцы, у которых возникли вопросы, связанные с электронным билетированием в автобусах. В полную силу система должна заработать с 1 января 2021 года, а со 2 ноября 2020 года и до сих пор она действует в тестовом режиме.

Фото из архива "НГ"

Вопросы были заданы такие: «СМИ пишут, что карты, предназначенные для льготной оплаты проезда пенсионеров будут зелеными и оранжевыми, однако уже приобретенные людьми в отделениях почты - обычного синего цвета. Обеспечат ли они проездную скидку?», «Костанайцы сейчас приобретают карты на почте именно для того, чтобы платить в автобусах, но почему, когда пополняешь карту даже в терминалах Казпочты, берется с каждого пополнения комиссия 100 тенге?», «На днях расплатилась в автобусе картой Казпочты, с нее снялась сумма 80 тенге, а не 70 тенге, как положено для пенсионеров. Почему?».

По поводу цвета карт в КОФ АО «Казпочта» редакции сообщили, что, возможно, это была идея организаторов электронного билетирования, но карты, которые выпускает Казпочта только синие. Это не специальные транспортные карты. Действуют как банковские платежные, но в части платы с них за проезд в Костанае для пенсионеров и детей льготы предусмотрены.

- Почему сейчас снимается по 80 тенге? Потому что пока не завершен процесс интеграции наших карт и системы, в которой работают терминалы в автобусах, - пояснил заместитель директора Костанайского областного филиала АО «Казпочта» Абилхан ДАУЛБАЕВ. - Что касается удержания комиссии при пополнении баланса - если вы вносите средства с карты какого-либо банка или наличность через терминалы БВУ, то размер комиссии устанавливается этим банком. Если пополняете карт-счет через наши терминалы, то 100 тенге - это не комиссия, а неснижаемый остаток на карте.

Начиная со второго года пользования картой Казпочта списывает с нее деньги за обслуживание: с пенсионеров 300 тенге в год, с детей - 500 тенге, со взрослых не пенсионеров - 800 тенге. Под обслуживанием, в частности - для пенсионеров, понимается зачисление на карту пенсий, пособий.