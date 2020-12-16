За последние сутки, 15 декабря, в регионе зарегистрированы 70 случаев КВИ, темп прироста заболеваемости составил 1,1%.

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Среди заболевших 35 жителей Костаная, 16 – Рудного, 7 - Житикары, 5 – Камыстинского района, 5 - Костанайского района, и по 1 случаю в Карабалыкском и Наурзумском районах.

- 54 обследованы по самообращению, 15 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 в целях эпид.надзора перед госпитализацией в стационар, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных 59 с симптомами заболевания, 11 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля по 15 декабря зарегистрированы 6 540 случаев COVID-19, из них 6 435 пациентов выздоровели.

По данным республиканского сайта coronavirus2020.kz, в регионе 6 539 заболевших и 6 338 выздоровевших.