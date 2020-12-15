Экспозицию разместили в фойе здания государственного архива Костанайской области по ул. Майлина, но доступна она только в онлайн-формате.

Делегация артистов Каз. ССР на неделе культуры в Казани. Справа - Роза Багланова

На средства, выделенные министерством образования и науки РК, сотрудники госархивов по всему Казахстану организовали экспедиции в архивы зарубежных стран. Архивариусы Костанайской области собирали информацию в Екатеринбурге, Омске, Челябинске и Казани.

Результат экспедиции в Татарстан поразительный - 51 неопубликованный ранее документ. На основе этих находок и организована выставка.

Третий раздел выставки посвящен связям Казахстана и Татарстана

Выставка включает три раздела. Временной охват всех документов - 1771-2004 годы.

В первом разделе - «Многоточие времени» - грамоты и письма от Екатерины II Нурали хану, фотографии делопроизводства на территории современного Казахстана, аттестаты просвещенного населения Степи середины 19 века.

Софья Бурдзелович, дочь фельдшера Аулиеатинской областной больницы

Во второй раздел - «Кустанай изначальный» - вошли ранние документы об истории областного центра, привезенные из архивов Челябинска, Омска и Екатеринбурга.

В третий - «Общие границы истории» - документы и фотографии о сотрудничестве Татарстана и Казахстана: приезд нашей делегации в Казань на неделю культуры Каз. ССР, встреча татарских студентов на целине, благодарность за помощь в проведении съемок фильма о Хаджи-Мукане, встреча президентов двух республик: Шаймиева и Назарбаева.

Заметки востоковеда Николая Ильинского о просвещении степного народа

Все документы переданы российскими архивами в цифровом формате, так что проблем с размещением их в Интернете не возникло. Сейчас они доступны в социальных сетях государственного архива Костанайской области.

- А в будущем мы планируем оцифровать все документы, которые имеются у нас в бумажном виде, - расказала "НГ" архивариус Анна КАРПУХИНА. - Сейчас их более 600 тысяч. Постепенно будем внедрять электронный фонд. Тем, кто захочет поработать с документами, нужны будут только логин и пароль для сайта. Там нужно сделать запрос, мы здесь даем допуск и можно работать со всеми документами базы, не выходя из дома.

Документ о переименовании Николаевска в Костанай