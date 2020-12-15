Сбор денег на подарки к Новому году для учителей и детей в школах под запретом, напомнили в пресс-службе управления образования Костанайской области. Как сообщили в управлении, к ним уже поступило несколько сигналов от родителей и общественных деятелях о подобных сборах.

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- Еще раз напоминаем, что любые сборы денежных средств в организациях образования запрещены приказом управления. Вопрос профилактики коррупции был и остается одним из наших главных приоритетов, - сообщили в управлении. - Более того, обращаясь к родительской общественности, призываем в это трудное для многих семей время отказаться от практики новогодних подарков для детей в классных коллективах. Пусть каждая семья самостоятельно принимает решение о возможности вручения подарков своим детям.

Если вы столкнулись со сбором денег на подарки, можете сообщить об этом на страницах управления образования Костанайской области в соцсетях или по телефонам доверия 8 (7142) 37-08-58, 8 (7142)53-60-20, 8-708-087-42-01.