Церемония открытия кабинета для детей с особенностями развития прошла сегодня, 14 декабря, в средней школе №17. Он рассчитан на 12 детей, уже набраны 8 учеников, которые раньше обучались на дому. Здесь будут работать с детьми от 6 до 11 лет.

Открывала кабинет заместитель акима Костанайской области Бахыт ЕСИМОВА. Она отметила, что «Казахстан уже добился таких высот, что нам нужно открывать такие классы в каждой школе».

Есимова открывала новый кабинет вместе с одним из воспитанников школы № 17 Богданом. Его мама Юлия ЧИКИЛЁВА раньше водила сына в центр «Мерей» который также работает в Рудном с детьми с особенностями развития.

- В «Мерее» нет школьного кабинета, поэтому как только мы узнали об этом кабинете сразу собрали все документы и перевелись сюда, - рассказала Юлия. – Мы получили заключение ПМП комиссии, с ним мы обратились в ЦОН за другими бумагами, а уже после принесли документы в школу и здесь написали заявление на приём. Особенных проблем не было. Могут возникнуть трудности, что ребёнка нужно привести и забрать. Но для этого есть специальное инватакси.

Как объяснила заместитель акима Рудного Елена СКАРЕДИНА, инватакси работает по государственному социальному заказу. Подряд выиграло ОО «Общество инвалидов», которое приобрело специальные автомобили. Выработан свой график работы, по которому детей возят из дома в школу и обратно. В школе учеников встречают педагоги-ассистенты, которые потом и работают с ними в новом кабинете.

- Кабинет разделён на 4 цветовые зоны, - рассказала заместитель директора по инклюзивному образованию Наталья ФРОЛОВА. – «Белая» зона методическая, здесь работает заведующая кабинетом, методист и узкие специалисты. «Голубая» она учебная для индивидуальных занятий с ребёнком, в помощь педагогу есть выдвижная магнитная доска и многофункциональные стеллажи с развивающими пособиями. «Жёлтая» - игровая зона. «Зелёная» - двигательная зона, оборудована тренажёрами и мягкой мебелью. Вся мебель здесь от финского производителя с антибактериальным покрытием, срок её эксплуатации превышает 30 лет.

Фролова отметила, что 20 педагогов прошли специальное обучение в центре «Болама» и они готовы сами разрабатывать учебную программу для детей. Также в штате есть логопед и психолог.

- Мы работаем с детьми до 4 класса, а потом, если они нуждаются в педагоге-ассистенте, то мы продолжаем им помогать. Но пока мы только открылись, для нас всё ново, надеюсь, что за 4 года мы поможем нашим воспитанникам привыкнуть к обучению вместе с обычными сверстниками, - рассказала «НГ» Фролова. – Здесь педагог-ассистент занимается с ребёнком 4 часа. Первые 20 минут ребёнок обучается в школьной среде вместе с одноклассниками, по мере его состояния, если он начинает отставать, то наш педагог потихоньку выводит его из кабинета и работает с ним уже индивидуально.

Руководитель управления образования Костанайской области Зауре БАЙМЕНОВА сообщила, что всего по республике открываются 16 подобных кабинетов. Один из них в Рудном, другой в Карасуской средней школе.

- Этот кабинет открыт на деньги фонда первого президента «Камкорлык», - отметила Байменова. – У нас уже есть сеть организаций специального образования, по области их 22. Это школы и школы-интернаты, 12 коррекционных кабинетов, 4 психолого-медико-педагогических консультации. В сентябре в Рудном было открыто структурное подразделение костанайского кабинета коррекции В Аркалыке до нового года при поддержке фонда «Дара» будет открыт коррекционный кабинет. Это системная работа, которая будет продолжена.

Отвечая на вопросы корреспондента «НГ», Байменова пообещала, что постепенно такие кабинеты будут открыты в каждом городе и районе Костанайской области. Акцент будет сделан на городские школы. Она также уточнила, что для рудненского кабинета полностью закупил оборудование фонд «Камкорлык», потратив на это 8 млн тенге. В Карасуском районе кабинет открыли за счёт средств областного бюджета - около 6 млн тенге, остальную сумму также внёс фонд Назарбаева.

Фото Георгия ГОВОРОВА