По прогнозам синоптиков во вторник, 15 декабря, на территории области будет малооблачно, без осадков. В среду, 16 декабря, будет переменная облачность, ночью начнётся небольшой снегопад, который усилится в дневное время. Местами возможна низовая метель. Кроме того, в эти дни прогнозируется туман. В Костанае осадков не ожидается.

Фото Ксении РЕБИК

- Во вторник ночью по области будет 17-22, местами 28 градусов мороза, - сообщила начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Ирина ЖИЛЯЕВА, - Днём будет умеренно морозно: -7...-12 °С, местами -15 °С. В среду ночью ожидается -15...-20 °С, местами -23 °С. В дневное время термометры покажут -5...-10 °С, местами -13 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими: во вторник ночью -20...-22 °С, днём -10...-12 °С; в среду ночью -18...-20 °С, днём -8...-10 °С.

Ветер в ближайшие два дня ожидается переменный, южного и юго-западного направлений. Скорость ветра во вторник составит - 5-10 м/с, в среду 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с.