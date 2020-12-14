Директор костанайского "Тобола" Николай Панин прокомментировал заявление бывшего защитника клуба Фернандера Кассая, обвинившего руководство в фальсификации документов, передаеют Vesti.kz.

Николай Панин. Фото: ФК "Тобол"©

"Фернандер Кассай заявляет, что "Тобол" сфальсифицировал документы и подделал его подпись в приказе об увольнении. Могу утверждать, что в клубе никто и ничего не подделывал. Более того, у нас есть три свидетеля - бухгалтер и юристы, которые видели, что Фернандер Кассай собственноручно подписал приказ об увольнении. У клуба есть твердая позиция, которой мы продолжаем придерживаться. Мы уверены в своей правоте", - приводит его слова официальный сайт клуба.

- Кассай говорит, что у клуба могут быть проблемы в следующем сезоне из-за решения ФИФА. Насколько это соответствует действительности?



- Можно сказать, что ФИФА вынесли промежуточный вердикт, с которым клуб не согласен. Мы продолжим борьбу, итоговое решение по нашему делу будет приниматься CAS в Лозанне.



Я хочу успокоить болельщиков футбольного клуба "Тобол" и официально заявляю, что нас не ждет участь "Иртыша". У клуба нет задолженностей ни перед кем из футболистов или сотрудников за 2020 год и все предыдущие, у нас нет никаких долгов.



Ни о каких санкциях на клуб со стороны международных организаций не может идти и речи. Сейчас мы готовимся к участию в новом еврокубковом турнире Лига Конференций.



Мы готовы продолжать борьбу и уверенны, что Лозанна примет справедливое решение. Если арбитражный суд примет сторону игрока, что маловероятно, то у "Тобола" достаточно спонсорских средств, чтобы закрыть этот вопрос.



Отметим, что Кассай рассказал о готовности и дальше судиться с бывшим клубом. 33-летний игрок выступал за "Тобол" в период 2016-2019 годов, провел 129 матчей во всех турнирах, забив четыре гола и отдав пять ассистов.