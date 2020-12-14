И в драных штанах можно делать вид, что ты правишь миром – но лучше все-таки сначала починить штаны

На днях отличился крупный российский политик Вячеслав Никонов, председатель комитета государственной думы по образованию и науке. В эфире «Первого канала» он заявил о том, что Казахстана не существовало, и территория Казахстана – это большой подарок по стороны России.

Заявление дикое и, мягко говоря, совсем неумное. Есть две страны, Россия и Казахстан, у которых большая совместная история и хорошие отношения. Страны эти сильно экономически друг на друга завязаны. Связей огромное множество, в том числе и прямых родственных связей между гражданами. В таких условиях только очень неумный политик будет позволять себе заявления, способные этим хорошим отношениям навредить.

Казахстанский МИД, кстати, отреагировал быстро и очень адекватно – был вызван российский посол, и ему была вручена нота протеста. Это нормальная реакция – если есть вопросы к высказываниям со стороны политиков того или иного государства, вызывается посол и все претензии озвучиваются ему. Неважно, какое место в табели о рангах российского чиновничества этот посол занимает – он официальный представитель своей страны. Теперь его задача состоит в том, чтобы ноту протеста адекватно донести до своего руководства. А руководству хорошо бы принять меры – как минимум, сделать официальное заявление об уважении к взаимной истории и границам.

Из этой ситуации можно сделать несколько выводов.

Во-первых, тревожит снижающаяся степень адекватности российских политиков. Человек сказал феерическую глупость, но глупость опасную, бьющую прямо в болевую точку и способную вызвать последствия. В нормальной стране политик, позволивший себе такие высказывания, немедленно лишился бы всех должностей, а то и к ответственности был бы привлечен. Никонову вряд ли что-нибудь угрожает. Это плохо, потому что приводит к безнаказанности и к тому, что такие заявления могут повториться.

Во-вторых, в очередной раз надо признать, что одной из самых серьезных проблем России являются непомерные амбиции ее руководителей. Им обязательно надо ощущать себя центром мира, делать вид, что их решения влияют на какие-то мировые процессы, и отдавать распоряжения всем остальным. Отсюда множество проблем проистекает – и невнимание к внутренним проблемам, и такие вот высказанные на ходу глупости, и испорченные отношения с огромным множеством стран, и целый ряд военных конфликтов – Украина, Грузия, Сирия. Реальные жертвы, причем совершенно бессмысленные.

В этом, кстати, преимущество Казахстана – у нас меньше бессмысленных амбиций. Мы просто страна, которая с разной степенью успеха решает внутренние проблемы. Если мы эти проблемы решим, то нам всем станет немного лучше – но мы не стремимся решать их в Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке. И это самый правильный подход.

А что касается некоторых российских политиков, то, наверное, есть какой-то способ им объяснить, что и в драных штанах можно делать вид, что ты правишь миром – но лучше все-таки сначала починить штаны.

Но мне этот способ, к сожалению, неизвестен.

Публикуется с согласия автора

Статья опубликована в блоге Yerzhan Yessimkhanov в Facebook