Руководитель управления экономики и бюджетного планирования Гульбарам МУСАГАЗИНА 11 декабря представила бюджет Костанайской области на 2021 год. В этот раз при оглашении основных трат почти не звучало сравнения с предыдущим годом. Хотя обычно чиновники отдельно подчёркивали на сколько какая статья расходов будет увеличена.

- 2 декабря глава государства подписал закон о республиканском бюджете на 2021-2023 годы, - отметила Мусагазина. – В соответствии с бюджетным кодексом областной бюджет должен быть принят в течение двух недель. В целом бюджет Костанайской области на 2021 год составит 343 800 000 000 тенге (313,9 млрд тенге в 2020 году – «НГ»). В том числе субвенций республиканского бюджета 136 млрд, собственные доходы 96,2 млрд (89 млрд тенге в 2020 году – «НГ»), целевые трансферы – 87,2 млрд. тенге.

По её данным, в следующем году областной бюджет пополнится из Костаная на 18,8 млрд тенге, из Рудного на 11,4 млрд тенге. Все остальные города и районы будут субсидированы на 34,3 млрд тенге. Больше всего планируют отправить в Аулиекольский район (3,5 млрд), Аркалык (2,7 млрд) и Джангельдинский район (2,3 млрд). Меньше всего получит Лисаковск – 752 млн тенге.

Одна из самых больших статей расходов – строительство жилья и подведение коммуникаций. На всё потратят 20 млрд тенге, на коммуникации из них чуть больше половины суммы. Эти деньги пойдут на выпуск облигаций для строительства 6 кредитных домов в мкрн. Аэропорт, Кунай и Юбилейный в Костанае, 4-х арендных домов в Рудном и областном центре.

- Бюджет имеет социальную направленность, немалые средства направляются на сельское водоснабжение, работы проведём в 31 селе, - отметил аким Костанайско области Архимед МУХАМБЕТОВ. – Будем мы строить школы в Костанае и Карабалыке. Для строительства жилья почти 20 млрд тенге мы направляем, эту работу будем продолжать. Строить жильё будем в областном центре и других городах. В других городах в основном арендное жильё. На эти цели выделено 2 млрд тенге.

Кроме того, потратят 1,3 млрд тенге на завершение установки пунктов раздачи воды в селах Шеминовка, Белозеровка, Майколь Костанайского района, реконструировать разводящие сети в с. Октябрьское и с. Железнодорожное Карасуского района, системы водоснабжения в с. Карасу и с. Акколь Жангельдинского района, а также начато строительство соединительного водовода из Костаная в с. Заречное.

Ещё 14,1 млрд тенге потратят на развитие транспортной инфраструктуры. На эти деньги завершат строительство моста через реку Улы-Жыланшык в Джангельдинском районе, реконструкцию участка дороги Узунколь-Сарыколь, продолжат средний ремонт автодороги Аулиеколь-Жалдама, строительство моста на автомобильной дороге областного значения на подъезде к Костанаю.

- По проекту «Ауыл – Ел бесігі» планируется провести средний ремонт дорог в пос. Карабалык, с. Аманкарагай, с. Алтын Дала и с. Айет, - подчеркнула Мусагазина.

По словам Мусагазиной, на материально-техническое оснащение департамента полиции направят 1,5 млрд тенге. Из них 305 млн на покупку видеокамер, 370 млн на оборудование для фиксации нарушений ПДД «Автоураган». Также планируют закупить легковые автомобили для участковых инспекторов на 130 млн тенге.

- Для развития объектов образования в рамках дорожной карты занятости запланировано выделить 4,8 млрд тенге, - продолжила доклад руководитель управления экономики и бюджетного планирования. – На строительство пяти объектов образования выделили 5,1 млрд тенге. Среди них общежития на 500 мест при Костанайском политехническом высшем колледже, строительство средней общеобразовательной школы на 980 мест в мкрн. «Береке» Костаная. В пяти объектах образования в Костанае, Рудном, Аркалыке и Узункольском районе проведут капитальный ремонт, потратят на это 1,8 млрд тенге. Текущий ремонт ждут 13 школ.

Кроме того, на приобретение 12 автобусов для подвоза учащихся в селах потратят 242,3 млн тенге, почти столько же отдали на приобретение оборудования для школ. Чуть больше или 254,2 млн тенге потратят на замену старых ламп освещения на светодиодные.

В сфере социальной поддержки населения планируется выделить 239,6 млн тенге на санаторно-курортное лечение инвалидов, приобретут 3 специализированных микроавтобуса за 42 млн тенге и построят банно-прачечный комплекс в Пешковском центре оказания специализированных услуг за 193,4 млн тенге. для таких же центров в Костанае и Аркалыке будут разрабатывать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт. Ещё 13 млн направят на содействие в трудоустройстве, оказание психологической помощи инвалидов.

- Значительные средства выделены на сферу здравоохранения, отметила Мусагазина. – На завершение реконструкции пищеблока костанайской областной больницы под здание судебно-медицинской экспертизы выделено 312 млн тенге. На строительство тёплого перехода между зданиями костанайского перинатального центра и областной больницы выделено 160 млн тенге. На завершение капитального ремонта костанайской областной детской больницы и лечебного корпуса №3 областного центра психического здоровья направлено 71 млн тенге. Ещё 1,4 млрд тенге направят на проведение 4-х капитальных и 12 текущих ремонтов объектов здравоохранения.

На приобретение медицинского оборудования для сельских больниц выделено 2,1 млрд тенге, на оснащение городских и областных учреждений здравоохранения выделено 3,1 млрд тенге. Ещё 300 млн потратят на приобретение средств индивидуальной защиты, а 192 млн потратят на подготовку будущих медиков.

- Для дальнейшего развития спортивной инфраструктуры предусмотрено 514 млн тенге на завершение строительства ФОК в селах Узунколь и Торгай, - рассказала Гульбарам Мусагазина. – В Джангельдинском, Житикаринском, Сарыкольском, Федоровском районах и Аркалыке установят 5 хоккейных кортов на сумму 80,1 млн тенге.

94 млн тенге потратят на вакцинацию от птичьего гриппа, 27 млн тенге выделили на отлов бродячих животных.

Бюджет приняли единогласно, воздержавшихся или выступивших против нет.