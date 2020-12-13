Темп прироста заболеваемости за сутки составил – 1,2%. Днем ранее было выявлено 74 заболевших. Данные об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в регионе предоставили в информационном областном штабе.

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Среди завболевших 30 жителей Костаная, 12 – Рудного, 8 – Лисаковска, 6 – Узункольского района, 6 – района им. Майлина, 5 – Камыстинского района, 4 – Алтынсаринского, 3 – Денисовского и 1 Костанайского района.

- 57 обследованы по самообращению, 13 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 3 в целях эпид.надзора перед госпитализацией в стационар, 2 в целях эпид.надзора при пересечении государственной границы через автопереход «Кайрак», - сообщили в штабе. - Из числа инфицированных 53 с симптомами заболевания, 22 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля по 12 декабря зарегистрировано 6 324 случая COVID-19, из них 5 723 пациента выздоровело.

По республиканским данным на сайте coronavirus2020.kz в регионе 6 323 заболевших и 5 626 выздоровевших.