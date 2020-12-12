Председатель Комитета по образованию и науке Государственной Думы РФ и ведущий программы "Большая игра" Вячеслав Никонов в эфире государственного российского "Первого канала" заявил, что "Казахстана просто не существовало, северный Казахстан вообще не был заселен".

Председатель Комитета по образованию и науке Государственной Думы России Вячеслав Никонов

"Они существовали, но гораздо южнее. И, собственно, территория Казахстана - это большой подарок со стороны России и Советского Союза", - заявил Никонов в эфире федерального телевидения.

В Министерство иностранных дел Казахстана был приглашен Временный поверенный в делах Российской Федерации Александр Комаров. Встреча состоялась по поводу высказывания депутата российской Госдумы Вячеслава Никонова о территориях Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В ходе встречи заместитель министра иностранных дел Марат Сыздыков выразил недоумение по поводу высказываний на Первом канале председателя Комитета по образованию и науке Государственной Думы Вячеслава Никонова о том, что "территория Казахстана - это большой подарок со стороны России".

Временный поверенный в делах Российской Федерации Александр Комаров и заместитель министра иностранных дел Марат Сыздыков. Фото: МИД РК

Было отмечено, что участившиеся провокационные выпады некоторых российских политиков в отношении Казахстана наносят серьезный ущерб союзническим отношениям между нашими государствами.

"МИД Казахстана ожидает адекватную оценку российской стороной подобных высказываний и призывает принять меры по недопущению впредь заявлений такого рода от государственных деятелей Российской Федерации", - сообщили в ведомстве.

Российскому дипломату была передана нота с позицией МИД Казахстана.