При посадке в поезда казахстанцам можно предъявить электронное удостоверение личности, передает Tengrinews.kz со ссылкой на eGov.

Нововведение - Е-удостоверение в казахстанских поездах - реализуется с декабря этого года. Для посадки в поезда при помощи электронного удостоверения личности необходимо:

быть зарегистрированным в Базе мобильных граждан;

иметь приложение eGov mobile на своем мобильном телефоне.

Проверка будет производиться путем сканирования QR-кода.

Как сообщили в "Пассажирских перевозках", при посадке проводник просканирует Е-удостоверение через Мобильный терминал проводника, тем самым проверив статус пассажира. После успешного считывания QR-кода с приложения eGov mobile на мобильном устройстве пассажира и одобрения статуса в терминале пассажир может пройти внутрь вагона и занять свое место, указанное в проездном документе (билете).

"Наша цель - максимально облегчить и упростить жизнь каждого казахстанца через решения цифровизации. Каждый из нас хотя бы раз забывал документы дома. Раньше при посадке на поезд нужно было иметь при себе удостоверение личности. А сейчас достаточно иметь при себе смартфон и доступ к приложению Egov", - прокомментировал министр цифрового развития Багдат Мусин.

При использовании Е-удостоверения пассажирам следует знать следующее:

• в Е-удостоверении содержатся следующие сведения: фото, ФИО, дата и место рождения, срок действия документа, ИИН;

• Е-удостоверение действует только на территории Республики Казахстан. При посадке на межгосударственные и приграничные маршруты Е-удостоверение не будет действовать;

• срок действия Е-удостоверения точно такой же, как и бумажного. Если истекает срок бумажного, то истекает срок у цифрового. Поэтому во избежание недоразумений при посадке в вагон следует заранее проверить срок действия ваших документов;

• в Е-удостоверении генерируется уникальный QR-код, отсканировав который можно проверить его подлинность. В целях защиты личных данных доступ к QR-коду третьим лицам ограничен по времени;

• Е-удостоверение не заменяет собой полностью оригинальное удостоверение личности гражданина Республики Казахстан. Поэтому и в пути следования пассажиру желательно при себе иметь оригинал документа;

• при этом в случае возврата проездных документов (билетов) через билетные кассы требуется предъявление оригинала документа, удостоверяющего личность пассажира;

• Е-удостоверение будет недоступным, если у вас сел аккумулятор в телефоне, закончился интернет-трафик или отсутствует подключение к Сети в мобильном телефоне.