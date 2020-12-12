Постановление №61 главный государственный санитарный врач Владимир НЕЧИТАЙЛО подписал сегодня, 12 декабря. В нем отдельной строкой внесли запрет на проведение новогодних корпоративов, утренников и массовых гуляний.

Фото Ксении РЕБИК

В то же время музеям и библиотекам разрешили работать с заполняемостью не более 30%, а с такси сняли ограничения по времени работы. Эти ограничения будут действовать вплоть до 28 декабря.

Общественный транспорт в Костанае, как и прежде, не будет курсировать по выходным и праздничным дням. В то же время в пресс-службе ДСЭК особо отметили, что в воскресенье, 20 декабря, деятельность внутригородских маршрутов будет разрешена, в связи с этим, что это официальный рабочий день.

Публикуем текст постановления №61 полностью:

1. В постановление Главного государственного санитарного врача Костанайской области № 54 от 5 ноября 2020 года «Об ужесточении ограничительных карантинных мер» внести следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить подпунктом 9-1):

«9-1) запрещение проведения новогодних корпоративов, детских утренников, массовых гуляний;»;

2) подпункт 14) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«14) приостановление деятельности объектов культуры (индивидуальные, групповые репетиции), театров;

3) пункт 2 дополнить подпунктом 14-1):

«14-1) разрешение деятельности библиотек, музеев с заполняемостью не более 30%;»

4) подпункт 15) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«15) разрешить движение пассажирского внутриобластного междугороднего общественного транспорта (автобусы, микроавтобусы, такси) с заполняемостью до 75%, но не более 15 человек, за исключением межобластных пассажирских перевозок;»;

5) подпункт 17) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«17) разрешение деятельности служб такси без ограничений по времени. Обязательное ношение масок водителям и пассажирам такси;»;

6) подпункт 27) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«27) разрешение деятельности продовольственных магазинов, в том числе минимаркетов, супермаркетов, гипермаркетов с 08:00 часов до 23:00 часов, аптек – без ограничений;

При этом разрешить деятельность минимаркетов при автозаправочных станций без ограничений по времени»;

7) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Настоящее постановление вступает в силу с 00:00 часов 14 декабря 2020 года и действует до 00:00 часов 28 декабря 2020 года».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 00:00 часов 14 декабря 2020 года.

Постановление №54 со всеми изменениями и дополнениями