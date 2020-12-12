На 20-й сессии маслихата Костанайской области 11 декабря утвердили план развития региона на 2021-2025 годы. Депутаты получили документ заранее, на заседании лишь озвучили его основные направления. Корректировки вносить не стали и утвердили единогласно.

Сам план представила руководитель управления экономики и бюджетного планирования акимата Костанайской области Гульбарам МУСАГАЗИНА. По её словам, план будет работать по трём направлениям: рост экономики, обеспечение нового качества жизни и создание комфортного и безопасного региона.

Депутатов из Костаная в докладе чиновницы заинтересовал только один вопрос – почему не по всем показателям плана есть чёткие критерии оценки? Мусагазина ответила, что некоторые целевые индикаторы плана пока не разработаны в профильных министерствах. По самим планам и их показателям ни у кого вопросов не возникло.

Сельское хозяйство

- Для нас, как для индустриально-аграрного региона, развитие села – залог успешной экономики, поэтому при подготовке нового программного документа был сделан упор на развитие базовых отраслей, - сообщила Мусагазина. - За 5 лет будут реализованы 42 инвестиционных проекта на 1,5 триллиона тенге, что позволит создать более 6 000 рабочих мест. В сельском хозяйстве продолжим диверсификацию структуры посевных площадей, увеличим производство фуражных культур для комбикормовой промышленности, масличных культур, с увеличением посевов к 2025 году с 640 000 до 900 000 га. Также планируется запуск и модернизация перерабатывающих предприятий по выпуску конкурентоспособной продукции. За эти годы в рамках цифровизации отрасли будут созданы 60 продвинутых цифровых ферм в сфере земледелия, а также 20 smart-ферм в сфере животноводства.

Мусагазина отметила, что для усиления деловой активности населения планируют за 5 лет предоставить предпринимателям 48 грантов, субсидировать 1 136 проектов. Основам предпринимательства хотят обучить не менее 10 000 человек.

- В целом,благодаря реализации мероприятий, будет создано 80 000 новых рабочих мест, из которых более 60% постоянные, - резюмировала руководитель управления экономики и бюджетного планирования.

Дороги, жильё, ЖКХ

Если верить Мусагазиной, долю дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии хотят за 5 лет довести с 75% до 99%.

- В строительстве к 2025 году показатель обеспеченности жильём на одного человека увеличиться с нынешних 22 до 26,5 кв. м., - отметила она. – Для этого мы построим не менее 2 млн кв. м. жилья или 17 000 квартир. При этом предусматриваем ежегодный 10% рост.

По данным Мусагазиной, к 2025 году планируют «полностью решить вопрос» обеспечения сел качественной питьевой водой. Пока же ей обеспечены только 65% сельчан.

Здравоохранение и образование

К 2025 году планируют построить 6 новых объектов здравоохранения: городскую больницу в Костанае, сельскую больницу в с. Октябрьское Карасуского района, поликлиники в Рудном и Костанайском районе, областной противотуберкулёзный диспансер и областную станцию скорой медицинской помощи.

- Будет сделан акцент на качестве образования и укреплении материально-технической базы, - сказала Гульбарам Мусагазина. – Мы построим школы в микрорайонах Береке и Кунай в Костанае, планируем провести капитальный ремонт в 170 объектах образования. Особый упор сделаем на трудоустройстве выпускников заведений ТиПО. Этот показатель будет увеличен с 66% до 75% к 2025 году.