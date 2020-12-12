В Петербурге на баннере вместо Алии Молдагуловой разместили фото актрисы
О недоразумении, возникшем с размещением памятного баннера «Героические защитники Ленинграда» на площади Мужества, сообщила «Фонтанке» жительница Петербурга 10 декабря.
«На площади Мужества появился плакат «Героические защитники Ленинграда», где среди прочих указана Алия Молдагулова. Но проблема в том, что вместо ее настоящей фотографии разместили фото актрисы, которая ее когда-то играла в кино», — пишет она. В качестве подтверждения своих слов она предоставила снимок плаката.
По словам Кусаиновой, больше всего ее покоробило то, что фотографии на баннере выполнены в разных стилистиках, что они разных лет.
"Алия Молдагулова была защитницей Ленинграда и умерла, будучи совсем юной. Я могла бы понять, если бы информация о ней была закрытая, но ведь это не так. Айтурган Темирова, чью фотографию разместили на плакате, очень известная в Средней Азии актриса. Она играла в фильме "Снайперы", исполняла роль Алии Молдагуловой. Более того - она жива", - заявила женщина.
По ее словам, когда она позвонила в Санкт-Петербургский дом национальностей, на претензию ей ответили: «Ну, они же похожи», а в комитете по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики якобы предложили найти другую фотографию и прислать им. «Нельзя допускать подобную халатность. Особенно в городе, где столько людей погибло в годы войны», — подытожила Кусаинова.
Как сообщили «Фонтанке» в комитете по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики, его сотрудники в курсе допущенной ошибки и разбираются в сложившейся ситуации. В пресс-службе ведомства уточнили, что баннеры появились на городских улицах в начале декабря этого года, добавив, что соответствующую закупку размещал подведомственный комитету Санкт-Петербургский дом национальностей. Получить оперативный комментарий от его представителя не удалось.
Алия Молдагулова / Фото: Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации / ru.wikipedia.org
Алия Молдагулова — советская девушка-снайпер. В годы Великой Отечественной войны она служила в 54-й отдельной стрелковой бригаде 22-й армии 2-го Прибалтийского фронта. Звание Героя Советского Союза ей было присвоено посмертно, в 1944 году. Айтурган Темирова, сыгравшая ее в фильме «Снайперы» 1985 года, является народной артисткой Кыргызстана.
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