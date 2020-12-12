О недоразумении, возникшем с размещением памятного баннера «Героические защитники Ленинграда» на площади Мужества, сообщила «Фонтанке» жительница Петербурга 10 декабря.

«На площади Мужества появился плакат «Героические защитники Ленинграда», где среди прочих указана Алия Молдагулова. Но проблема в том, что вместо ее настоящей фотографии разместили фото актрисы, которая ее когда-то играла в кино», — пишет она. В качестве подтверждения своих слов она предоставила снимок плаката.

Фото Жанар Кусаиновой

По словам Кусаиновой, больше всего ее покоробило то, что фотографии на баннере выполнены в разных стилистиках, что они разных лет. "Алия Молдагулова была защитницей Ленинграда и умерла, будучи совсем юной. Я могла бы понять, если бы информация о ней была закрытая, но ведь это не так. Айтурган Темирова, чью фотографию разместили на плакате, очень известная в Средней Азии актриса. Она играла в фильме "Снайперы", исполняла роль Алии Молдагуловой. Более того - она жива", - заявила женщина.