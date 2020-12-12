В таком же количестве закупят медицинские маски и перчатки, передает Informburo.kz.

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В Костанае аппарат акима города для выборов закупил 174 тысячи ручек – по одной на каждого избирателя.

"У нас в январе месяце выборы в мажилис парламента. Областной территориальной комиссией была дана рекомендация о том, чтобы мы обеспечили средствами индивидуальной защиты всех избирателей. По списку у нас 174 тысячи избирателей. Если они все придут на голосование, мы должны обеспечить их ручками, масками и перчатками. Вот для этих целей у нас приобретены ручки", – сообщила главный бухгалтер аппарата акима Костаная Айгуль Абжанова.

По информации на сайте госзакупок, конкурс на покупку 174 058 шариковых ручек завершился. Общая сумма закупки составила 6 215 618 тенге (35,71 тенге за ручку).

В таком же количестве приобретут медицинские маски и перчатки, отметила главный бухгалтер аппарата акима города.

"Мы договор заключили, ещё поставки не было. Не было такого задания, чтобы приостановить", – сказала Айгуль Абжанова.

Покупку 236 860 канцелярских ручек на 4,2 млн тенге для выборов уже отменили в Усть-Каменогорске. В областном департаменте Антикора составили и отправили в аппарат акима Усть-Каменогорска письмо с рекомендацией по пересмотру закупки.