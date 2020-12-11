Средняя школа №27 расположена в мкрн. Юбилейный. Церемония открытия с участием акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова состоялась сегодня, 11 декабря, сообщили в пресс-службе главы региона.

В здании новой школы расположились шесть учебных блоков общей площадью 18 тыс кв.м, столовая и актовый зал. Кроме того, она построена с учетом требований для инклюзивного образования - для детей с временным нарушением здоровья или с нарушением опорно-двигательного аппарата.

- Моя семья приобрела квартиру в районе Юбилейный, но дети учились в средней школе №115. А вот теперь у нас появилась своя школа, необычная по своим масшатабам и архитектуре. Мы рады, что наши дети будут учиться в такой красивой, современной школе, где созданы все условия, - рассказала Маншук АЛГАШБАЕВА.

Во дворе школы построили площадки для подвижных игр и тихого отдыха. Кроме того на территории учебного заведения предусмотрена учебно-опытная зона с отделами плодового сада, цветов, полевых и овощных культур, селекционной работы.

На работу в новую школу уже приняты 76 педагогов и 28 работников технического персонала.

Обучение в новой школе начнется с 3 четверти, уже подано больше 800 заявлений от родителей.

Фото Бердыболата КОРКЕМБАЕВА