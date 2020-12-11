Вопрос о присвоении звания «Почётного гражданина Костанайской области» рассмотрели сегодня, 11 декабря, на 20-й сессии областного маслихата. Кандидатов представил аким области Архимед Мухамбетов.

В списке 5 человек: директор ТОО «Москалевское» Зейнулла Жанбуршинов, писатель и профессор КРУ им. Байтурсынова Акылбек Шаяхмет, директор ТОО «Железнодорожное-АМФ» Максим Артемук, ветеран Великой Отечественной войны Касымхан Алдабергенов и общественный деятель Багила Баймагамбетова.

- Следует отметить, что все кандидаты пользуются заслуженным авторитетом и признанием среди жителей Костанайской области, каждый из них внёс достойный вклад в социально-экономическое и общественно-политическое развитие региона, - сообщила руководитель управления внутренней политики акимата области Бибигуль АККУЖИНА. - Сведения о них есть в открытом доступе и широко известны нашим землякам. Отмечу, все кандидатуры были рассмотрены на совместном заседании постоянной комиссии костанайского областного маслихата и общественного совета. Поддержаны единогласно.

Бибигуль Аккужина представила кандидатов на звание почетного гражданина:

Касымхан Алдабергенович АЛДАБЕРГЕНОВ, 1925 года рождения, ветеран Великой Отечественной войны. За ратный подвиг награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За Отвагу», уважаемый аксакал известен не только своими педагогическими заслугами, но и поэтическим даром.

Фото из архива "НГ"

Максим Федорович АРТЕМУК, 1937 года рождения, - известный в нашем регионе меценат, большое внимание уделяет развитию села и улучшению благосостояния его жителей.

Фото Inform.kz

Багила Бирмагамбетовна БАЙМАГАМБЕТОВА, 1951 года рождения, кандидат исторических наук, заслуженный работник Казахстана, экс-заместитель акима Костанайской области, депутат Мажилиса 3 и 4 созыва.

Фото parlam.kz

Зейнулла Абаевич ЖАНБУРШИНОВ, 1940 года рождения, кандидат сельскохозяйственных наук, автор аулиекольской специализированной породы крупного рогатого скота мясного направления.

Фото llk.kz

Акылбек Кожаевич ШАЯХМЕТ, 1951 года рождения, писатель и драматург, кандидат филологических наук, доцент, его драматическая поэма «Аксулу» внесена в золотой фонд казахского радио.

Фото из архива "НГ"

Депутаты областного маслихата единогласно проголосовали за присвоение звания почётного гражданина. Воздержавшихся не было.

Полный список почетных граждан Костанайской области с учетом предыдущих лет можно посмотреть здесь.