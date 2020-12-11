Нацбанк выпустил в обращение коллекционные монеты "Белка и Стрелка", а также Sundet Toi. Номинал новых казахстанских монет составил 500, 200 и 100 тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального банка.

Коллекционные монеты "Белка и Стрелка"

Эти монеты посвящены 60-летию полета в космос советских собак-космонавтов Белки и Стрелки с космодрома "Байконур" на корабле "Восток", сообщает Нацбанк.

Монеты "Белка и Стрелка" номиналом в 500 тенге изготовлены из серебра с танталом, номиналом в 200 тенге - из сплава мельхиор, 100 тенге - из сплава нейзильбер.

На аверсе монет в центре изображена композиция, символизирующая единство человека и вселенной. В правой части расположены надписи, обозначающие номинал.

Под номиналом на монетах расположены надписи, обозначающая металл, его пробу и массу. В нижней части - логотип Казахстанского монетного двора. По окружности – надписи Qazaqstan Respýblikasy и Republic of Kazakhstan.

На реверсе монет в центре – изображение Белки и Стрелки в стилизованной космической капсуле. В верхней части изображение плеяды звезд, символизирующей открытый космос. По окружности – надписи "Белка" и "Стрелка" на русском языке, а также Belka и Strelka на английском. Кроме того, имеется надпись "1960-2020", обозначающая юбилейную дату события.

Коллекционные монеты Sundet Toi

Сүндет той – древний казахский обычай, ставший национальной традицией. Перед обрядом "посвящения" будущего джигита сажали на коня, а после – одаривали подарками, пишет Нацбанк.

На аверсе монет в центральной части на орнаментальном фоне изображен государственный герб Казахстана. По окружности надписи QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY на государственном языке в латинской графике и REPUBLIC OF KAZAKHSTAN на английском языке.

В левом и правом секторах изображены элементы национального орнамента. В нижней части надпись TEŃGE, число "500" на серебряной монете и число "100" - на монетах из сплава мельхиор и сплава нейзильбер, обозначающие номинал монеты.

На реверсе монет композиционное изображение праздничного обряда Сүндет той. В верхней части монеты – стилизованное изображение шанырака и элементы национального казахского орнамента, надпись SUNDET TOI. В нижней части монеты – логотип Национального Банка Казахстана и год чеканки в обрамлении орнаментальной розетки. В левой и правой части монеты из серебра надписи "Ag 925" и "24 g", обозначающие металл, из которого изготовлена монета, его пробу и массу.

Монеты предназначены для продажи по коллекционной стоимости.

"Коллекционные монеты номиналом 500 тенге, 200 тенге и 100 тенге обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, без ограничения размениваются и обмениваются во всех банках Республики Казахстан.

Монеты из серебра выпускаются в сувенирной упаковке и снабжены номерным сертификатом качества Национального Банка Республики Казахстан на государственном, русском и английском языках. Монеты из сплава мельхиор качеством "proof-like" выпускаются в сувенирной упаковке. Монеты из сплава мельхиор качеством изготовления "brilliant uncirculated" выпускаются в специальной полиграфической упаковке", - говорится в сообщении Нацбанка.