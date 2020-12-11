10 декабря в Костанайской области зарегистрированы 72 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 1,2%. Об этом сегодня сообщил областной информационный штаб.

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"Заболевшие: 35 жителей г. Костанай, 7 – Костанайского района, 5 – г. Лисаковск, 5 – Денисовского района, по 4 случая среди жителей Аулиекольского, Карабалыкского районов и г.Житикары, 3 – Камыстинского района, 2 – Сарыкольского района и по 1 случаю в Жангельдинском, Алтынсаринском и Б. Майлина районах", - говорится в собщении.

33 обследованы по самообращению, 33 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 6 в целях эпид.надзора перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 47 с симптомами заболевания, 25 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля по 10 декабря зарегистрированы 6 175 случаев COVID-19, выписан с выздоровлением 5 281 человек.

Согласно данным республиканского сайта coronavirus2020.kz, в регионе 6 174 заболевших и 5 184 выздоровевших.