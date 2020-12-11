Переезд временный, но произойдет уже сегодня, 11 декабря, сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Костанайской области.

Во время ремонта детская больница переедет в это здание / Фото из архива "НГ"

- Администрация КГП "Костанайская областная детская больница доводит до вашего сведения, что в связи с ремонтом здания на Быковского 4, стационар переезжает в здание по ул. 1 мая 151 а корпус 3 (бывшее здание областного роддома). Заезд со стороны ул. Амангельды, - сообщили в пресс-службе.

Также в управлении предоставили новые номера телефонов, по которым можно будет позвонить в больницу. Телефон приемного покоя 54-22-31. Отделение травматологии, отделение патологии новорожденных, отделение хирургии и отоларингологии 54-39-75. Отделение педиатрии, неврологии и реанимации 54-30-16.