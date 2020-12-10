Преступление произошло в ночь со 2-го на 3 декабря. Как сообщил сегодня, 10 декабря, на отчётной онлайн-встрече с населением начальник департамента полиции Костанайской области Бекет АЙМАГАМБЕТОВ, преступника удалось найти и задержать по горячим следам.

Фото предоставлено пресс-службой ДП КО

- Двое рудничан в возрасте 31 года и 68 лет распивали спиртное. Как обычно это бывает, в ходе пьянки возник конфликт и мужчина ударил ножом в шею пенсионера, - рассказал Аймагамбетов. - От полученных ран потерпевший скончался. Убийца обезглавил труп, а потом скрылся с места преступления. Тело обнаружили родственники убитого, они же сообщили в полицию.

Подозреваемого задержали патрульные полицейские - они обратили внимание на пьяного мужчину, который шел на улице после 22 часов. Полицейские увидели его окровавленные руки и задержали его.

- Подследственный дал признательные показания. Он арестован, проводятся следственные действия, - резюмировал полицейский. - Отмечу, что более 500 преступлений в этом году раскрыто по горячим следам. Многих полицейских я премирую за такую работу.