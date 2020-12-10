За прошедшие сутки, 9 ноября, в регионе зарегистрированы 73 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости составил 1,2%. На этом уровне он держится держится уже третий день - с 7 декабря. Количество заболевших ежедневно уменьшается на 1 человека.

Иллюстративное фото kfor.com

Среди заболевших 33 жителя Костаная, 16 - Рудного, 9 – Житикары, 6 – Костанайского района, 4 – Камыстинского района, 2 - Карасуского, и по 1 случаю в Карабалыкском, Аулиекольском и Алтынсаринском районах.

- 53 обследованы по самообращению, 13 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью при пересечении государственной границы через автопереход «Кайрак», 6 в целях эпид.надзора перед госпитализацией в стационар, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных 55 с симптомами заболевания, 18 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля по 9 декабря зарегистрированы 6 103 случая COVID-19, выписаны с выздоровлением 5 084 человека.

Согласно данным республиканского сайта coronavirus2020.kz, в регионе 6 102 заболевших и 4 987 выздоровевших.