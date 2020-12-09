ГКП "Костанай-Су" хотело поднять тарифы в полтора раза, но им не позволили
Кроме областного центра, тариф на подачу питьевой воды и водоотведение также хотели поднять в Тобыле, Житикаре, Аркалыке и Лисаковске. Но вмешался департамент комитета по регулированию естественных монополий по Костанайской области.
Как сообщила пресс-служба департамента, антимонопольщики провели работу по оптимизации статей затрат тарифных смет и изменению инвестиционных программ субъектов естественных монополий на 2021 год.
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- В результате проведенной департаментом работы повышения тарифов для населения на услуги водоснабжения и водоотведения субъектов естественных монополий Костанайской области не будет. Тарифы для населения в 2021 году останутся на уровне действующих тарифов на 2020 год, - сообщили в пресс-службе.
Тарифы по услуге отвода и очистки сточных вод
|Предприятие
|Действующий тариф, тенге/м3 (без НДС)
|Запрашиваемый тариф, тенге/м3 (без НДС)
|ГКП «Костанай-Су»
|54,96
|85,84 (на 56,19 %)
|ГКП «Житикаракоммунэнерго»
|117,32
|135,28 (на 15,31%)
|КГП «Затобольская ТЭК»
|126,41
|140,68 (на 11,29%)
|ГКП ПХО «Лисаковскгоркоммунэнерго»
|102,41
|111,03 (на 8,42%)
Тарифы по услуге подачи воды
|Предприятие
|Действующий тариф, тенге/м3 (без НДС)
|Запрашиваемый тариф, тенге/м3 (без НДС)
|ГКП «Костанай-Су»
|68,36
|108,8 (на 59,16%)
|ГКП «Житикаракоммунэнерго»
|117,9
|135,08 (на 14,57%)
|ГКП «Аркалыкская ТЭК»
|86,03
|124,61 (на 44,84%)
|ГКП ПХО «Лисаковскгоркоммунэнерго»
|86,73
|94,77 (на 9,27%)
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