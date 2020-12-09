Кроме областного центра, тариф на подачу питьевой воды и водоотведение также хотели поднять в Тобыле, Житикаре, Аркалыке и Лисаковске. Но вмешался департамент комитета по регулированию естественных монополий по Костанайской области.

Как сообщила пресс-служба департамента, антимонопольщики провели работу по оптимизации статей затрат тарифных смет и изменению инвестиционных программ субъектов естественных монополий на 2021 год.

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- В результате проведенной департаментом работы повышения тарифов для населения на услуги водоснабжения и водоотведения субъектов естественных монополий Костанайской области не будет. Тарифы для населения в 2021 году останутся на уровне действующих тарифов на 2020 год, - сообщили в пресс-службе.

Тарифы по услуге отвода и очистки сточных вод

Предприятие Действующий тариф, тенге/м3 (без НДС) Запрашиваемый тариф, тенге/м3 (без НДС) ГКП «Костанай-Су» 54,96 85,84 (на 56,19 %) ГКП «Житикаракоммунэнерго» 117,32 135,28 (на 15,31%) КГП «Затобольская ТЭК» 126,41 140,68 (на 11,29%) ГКП ПХО «Лисаковскгоркоммунэнерго» 102,41 111,03 (на 8,42%)

Тарифы по услуге подачи воды