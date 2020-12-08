Всех пассажиров без справки отправили на карантин в госпиталь в Тобыле, сообщили в пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля.

Самолет из Шарм-эль-Шейха приземлился в аэропорту Костаная сегодня, 8 декабря. На борту находилось 239 пассажиров и 6 членов экипажа.

- Специалисты костанайского отделенческого управления на транспорте и специалист санитарно-карантинного пункта Костаная по прилету международного авиарейса всем пассажирам провели термометрию, анкетирование, проверели наличие справок ПЦР-теста, - сообщили в пресс-службе. - 11 пассажиров прибыли без справки ПЦР и были помещены в карантинный госпиталь г. Тобыл, для лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР-анализа.

В госпитале они проведут 3 дня, пока не будут готовы результаты теста.

Фото предоставлено пресс-службой ДСЭК