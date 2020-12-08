Президент Касым-Жомарт Токаев озвучил несколько предложений для прозрачности благотворительной деятельности и онлайн-пожертвований в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Фото:akorda.kz

"В целях обеспечения прозрачности благотворительной деятельности стоит подумать о вопросе введения Реестра благотворительных организаций. Он должен быть интегрирован во все действующие информационные системы этой сферы. Нужно сделать его доступным любому, кто пожелает ознакомиться с деятельностью благотворительных организаций, их финансовой отчетностью", - сказал Токаев на церемонии закрытия Года волонтера.

Как отметил Президент, не менее важно выстроить систему защиты граждан от мошенничества в сфере электронной благотворительности.

"Сегодня это одна из популярных форм перечисления финансовой помощи. Каждый третий казахстанец предпочитает делать онлайн-пожертвования. Для того чтобы исключить махинации, не подорвать доверие людей, нужно внедрить в оборот так называемые револьверные (оперативные) пожертвования через онлайн-банкинг. Это позволит отследить прохождение денежных средств, обеспечив их адресность", - добавил Касым-Жомарт Токаев.

Как заявил Глава государства, учитывая высокий уровень вовлеченности общественных организаций в жизнедеятельность общества и процессы управления государством, в стране необходимо наращивать потенциал социального партнерства в реализации волонтерской и благотворительной деятельности.

"С учетом этого крупные системные организации смогут претендовать на аккредитацию при профильных государственных органах. Таким образом они получат доступ к участию в государственных программах и национальных проектах", - отметил Токаев.