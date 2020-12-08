Трансляция встречи будет вестись в социальной сети Facebook на ведомственной странице департамента полиции региона и личной странице его руководителя - генерал-майора Бекета Аймагамбетова.

Дата проведения встречи - 10 декабря, начало в 11.00. Во время эфира начальник департамента расскажет об итогах работы его ведомства за 11 месяцев 2020 года, а также ответит на вопросы населения и журналистов, сообщили в пресс-службе.

Вопросы можно направить заранее на WhatsApp по номеру 8-778-262-07-88 до 9 декабря, либо задать их в прямом эфире.