За прошедшие сутки, 7 декабря, в регионе зарегистрированы 75 случаев COVID-19. Темп прироста - 1,2%. В предыдущие два дня, 5 и 6 декабря, темп прироста составлял 1,3% при ежедневной регистрации 78 и 77 случаев соответственно.

Иллюстративное фото kfor.com

Среди заболевших за последние сутки 39 жителей Костаная, 14 - Рудного, 8 – Костанайского района, 7 – Лисаковска, 3 – Узункольского района, 2 – Житикары, по 1 случаю в Камыстинском и Алтынсаринском районах.

- 49 обследованы по самообращению, 22 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 4 в целях эпид.надзора, - сообщили в информационном областном штабе. - Из числа инфицированных 50 с симптомами заболевания, 25 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля по 7 декабря зарегистрированы 5 956 случаев COVID-19, из них 4 612 пациентов выздоровели.

Статистика, предоставляемая областным штабом, по-прежнему расходится с республиканскими данными. Как сообщается на сайте coronavirus2020.kz, в регионе 5 955 заболевших и 4 515 выздоровевших.