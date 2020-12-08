Казахстан не поддержал решение ООН об исключении каннабиса из списка особо опасных наркотиков
Министерство иностранных дел Казахстана прокомментировало решение Комиссии ООН по наркотическим средствам, согласно которому каннабис исключили из списка особо опасных наркотиков.
2 декабря по итогам голосования на Комиссии ООН по наркотическим средствам было принято решение об исключении каннабиса и его смолы из так называемого "списка IV" Единой конвенции по наркотическим средствам. Этот список регулирует меры контроля над наркотическими средствами, имеющими особо опасные свойства.
Внесение изменений в этот список рекомендовали эксперты ВОЗ. В поддержку рекомендации проголосовали 27 из 53 членов КНС, включая страны Евросоюза и США. Отмечается, что делегация Казахстана проголосовала против.
"Несмотря на исключение из "списка IV", каннабис остаётся наркотическим средством в соответствии с основным "списком I" Конвенции 1961 года, что означает, что он и впредь будет подлежать всем видам контроля на основании данной Конвенции. Таким образом, речь о легализации каннабиса в рамках ООН не идёт", – пояснили в МИД РК.
Отмечается, что последствием этого решения не станет ослабление международного контроля над каннабисом.
Кроме того, как сообщили в министерстве, государства сами могут устанавливать более строгие меры контроля над наркотиками.
"Именно поэтому в Казахстане и многих других странах-участницах международных конвенций установлен жёсткий запрет на оборот каннабиса и его производных, а также на производство наркосодержащих лекарств, кроме как в учебных и научных целях. Учитывая, что марихуана, гашиш и другие производные каннабиса несут серьёзную угрозу здоровью и благополучию населения, особенно детей и молодёжи, Казахстан будет и впредь придерживаться взвешенных подходов в вопросах изменения мер контроля над каннабисом и продолжит тесное сотрудничество с международным сообществом по данному вопросу", – заявили в МИД.
Использование марихуаны в медицинских целях разрешено в Таиланде, Великобритании, Португалии, Аргентине, а также в ряде других государств и более чем в 25 штатах США.
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