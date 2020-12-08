В МИД страны пояснили, что исключение каннабиса из "списка IV" не говорит о его легализации и не несёт ослабления международного контроля за веществом, передает Informburo.kz

Министерство иностранных дел Казахстана прокомментировало решение Комиссии ООН по наркотическим средствам, согласно которому каннабис исключили из списка особо опасных наркотиков.

2 декабря по итогам голосования на Комиссии ООН по наркотическим средствам было принято решение об исключении каннабиса и его смолы из так называемого "списка IV" Единой конвенции по наркотическим средствам. Этот список регулирует меры контроля над наркотическими средствами, имеющими особо опасные свойства.

Внесение изменений в этот список рекомендовали эксперты ВОЗ. В поддержку рекомендации проголосовали 27 из 53 членов КНС, включая страны Евросоюза и США. Отмечается, что делегация Казахстана проголосовала против.

"Несмотря на исключение из "списка IV", каннабис остаётся наркотическим средством в соответствии с основным "списком I" Конвенции 1961 года, что означает, что он и впредь будет подлежать всем видам контроля на основании данной Конвенции. Таким образом, речь о легализации каннабиса в рамках ООН не идёт", – пояснили в МИД РК.

Отмечается, что последствием этого решения не станет ослабление международного контроля над каннабисом.

Кроме того, как сообщили в министерстве, государства сами могут устанавливать более строгие меры контроля над наркотиками.

"Именно поэтому в Казахстане и многих других странах-участницах международных конвенций установлен жёсткий запрет на оборот каннабиса и его производных, а также на производство наркосодержащих лекарств, кроме как в учебных и научных целях. Учитывая, что марихуана, гашиш и другие производные каннабиса несут серьёзную угрозу здоровью и благополучию населения, особенно детей и молодёжи, Казахстан будет и впредь придерживаться взвешенных подходов в вопросах изменения мер контроля над каннабисом и продолжит тесное сотрудничество с международным сообществом по данному вопросу", – заявили в МИД.

Использование марихуаны в медицинских целях разрешено в Таиланде, Великобритании, Португалии, Аргентине, а также в ряде других государств и более чем в 25 штатах США.